Las farmacias de la provincia han comenzado a recibir las primeras pruebas rápidas para detectar anticuerpos de coronavirus. Es la primera vez que las boticas alicantinas comercializan una prueba relacionada con el covid, en este caso unos test rápidos con los que el paciente puede saber si ha desarrollado anticuerpos frente a esta enfermedad vírica.

La prueba está empezando a llegar esta semana con cuentagotas, por lo que de momento las farmacias han recibido muy pocos test. Las pruebas se venden a un precio que oscila entre los 25 y los 28 euros, según han precisado desde algunas farmacias consultadas por este periódico.

El test es de auto diagnóstico, es decir, el paciente lo adquiere en la farmacia y se hace la prueba en su casa mediante un pinchazo en el dedo. Los resultados se obtienen en 10 minutos e indican si hay presencia de anticuerpos IgM -que indican una infección reciente pero no necesariamente activa- o Ig, que indican que la infección ya se superó. Para poder comprar estos test es necesaria la prescripción de un médico. Las pruebas tienen una eficacia del 90% y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha dado el visto bueno a su comercialización, a la vista de que tienen el sello europeo.

La llegada de estos test está despertando gran expectación y en farmacias como la de Iñaki Malluguiza, en la ciudad de Alicante, ya han recibido varias llamadas de pacientes para reservar pruebas, aunque «no hay que olvidar que si dan negativo no se puede descartar que tengas la infección», insiste Malluguiza. De momento, la Conselleria de Sanidad no ha establecido un circuito específico para poder recoger el resultado de estas pruebas, «aunque el fabricante de los test, en las instrucciones, recomienda que se comunique el resultado a las autoridades sanitarias». Una opción, añade Malluguiza, es a través del teléfono 900 300 555 de la Conselleria de Sanidad.

«No son un pasaporte»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, llamó también ayer a la prudencia, porque en absoluto estos test son «un pasaporte de seguridad» y su resultado positivo ha de ser confirmado por una PCR de un centro de salud. En la misma comparecencia, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, reiteró que «si se hacen un test en casa, la confirmación se tiene que hacer con un test en un centro sanitario, y ante un resultado negativo nunca se deben evitar las medidas de prevención».

La responsable del servicio de Microbiología del Hospital de Sant Joan, Victoria Ortiz de la Tabla, recuerda que este tipo de pruebas «nunca pueden servir para diagnosticar la enfermedad ni en cribados masivos». Su validez, añade, «es para saber si se ha estado en contacto con el virus y aún así hay limitaciones, ya que es necesario un determinado nivel de anticuerpos para estar protegido, y esa información no te la dan estas pruebas».

La presidenta del Colegio de Farmacia, Fe Ballestero, sostiene que estos test ya se podían adquirir a través de internet desde hace meses, por lo que cree que su llegada a las farmacias «es una garantía de seguridad para los pacientes». Ballestero recuerda que, al margen de la llegada de estas pruebas, las farmacias están a la espera de que la Conselleria de Sanidad les permita hacer test de antígenos para diagnosticar a pacientes con síntomas de covid y descargar así a los saturados centros de salud. A la espera de que la conselleria dé luz verde a la realización de este tipo de pruebas en las farmacias, «se ha remitido una encuesta a todas las oficinas de farmacia de la provincia para ver cuáles están interesadas en hacer estas pruebas y si disponen de medios para hacerlas», explica Ballestero. La presidenta de los farmacéuticos recuerda que habría que contar con espacios aislados para la toma de muestras, así como material de protección adecuado. Ballestero precisa que el interés que mueve a los farmacéuticos «es el de colaborar en la medida de lo posible en la gestión de esta pandemia».

Campaña para no discriminar a los jóvenes

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de deshacer la culpabilización de los jóvenes como principales propagadores del coronavirus. A la presentación asistió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien señaló que durante la cuarentena, de marzo a mayo, «el 92% de las personas la siguieron de manera estricta y no hubo diferenciaciones entre jóvenes y mayores». La presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco, precisó que «lo que no se visibiliza no existe y es fundamental visibilizar a los jóvenes que hacen las cosas bien».