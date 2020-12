El sector del ocio de la provincia de Alicante se mantiene en vilo ante la posibilidad de abrir en las próximas horas tras casi todo el año cerrado, con empresarios y trabajadores a la espera de que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución que hará oficial el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Consell y la Acampada del Ocio Nocturno para que retomen la actividad con las mismas restricciones de la hostelería y horario de cierre a medianoche.

Los locales de ocio aseguran que siguen inmersos en la incertidumbre y con las manos atadas para planificar la apertura sin la publicación de la resolución que esperaban tener ya. La Asamblea de la Acampada del Ocio Nocturno de la Comunidad Valenciana exige al Consell que la resolución que da luz verde a la reapertura de los locales de ocio nocturno se publique hoy mismo en el DOGV, como plazo tope, y entre en vigor a lo largo del día. Fuentes del gobierno autonómico señalan que será así, que se publicará la resolución a lo largo de la jornada.

Desde la Asamblea aseguran que para los empresarios y trabajadores del sector cada día que pasa es clave y que esperaban que la resolución estuviera ya publicada. El sector se mantiene en vilo y preocupado. Asimismo, recuerdan que tal y como se comprometió el ejecutivo valenciano, el pasado viernes, en la tercera de las reuniones que mantuvieron los representantes del colectivo con la Conselleria de Justicia y la Secretaría Autonómica de Turismo, las discotecas y pubs podrían volver a abrir sus puertas hoy.

“Los empresarios no podemos estar sujetos a la improvisación que impide planificar bien la apertura. Necesitamos tener el documento oficial en mano para poder preparar los locales, readaptarlos a las nuevas exigencias de aforos, cambio de horarios, servicios, hacer los trámites pertinentes para rescatar de los ERTE a parte de la plantilla, las compras y anunciar nuestra vuelta. Todo eso no se hace de un día para otro”. Por ello, señalan que es urgente que no haya más demoras ni imprevistos, porque “nos estamos jugando mucho. Si en las próximas 48 horas no tenemos el sí oficialmente es imposible que los locales puedan estar operativos este fin de semana. En este sentido, recuerdan que, confían en la palabra de los interlocutores del Consell, pero “cada día que pasa cierran 16 locales en la Comunidad y 160 personas se ven en la calle. Ante esta situación, insisten en que “las trabas burocráticas deben resolverse con la mayor celeridad”.