La Comisión de Asuntos Sociales y Culturales del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy la concesión del título de Hijos Predilectos de Alicante a los sindicalistas José de la Casa -a título póstumo- y a Javier Cabo. El acuerdo, que deberá ser refrendado en el Pleno ordinario del 17 de diciembre, se ha tomado con los votos afirmativos de PP, Ciudadanos, PSOE, Compromís y Unidas-Podemos, y la abstención de Vox. La entrega de estas distinciones se realizará en el transcurso de un Pleno extraordinario que todavía no tiene fecha.

Las distinciones que se concederán a De la Casa y Cabo están fundamentadas, según la Propuesta de Acuerdo, en “su trabajo para la consecución de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad, y por sus dilatadas trayectorias como personas comprometidas con la defensa de las libertades y derechos y valores cívicos y ciudadanos”.

Al término de la sesión, el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, ha valorado a dos “luchadores por la libertad como De la Casa y Cabo” y ha finalizado con una cita de Winston Churchill: “Debemos nuestra libertad a hombres que no se doblegan, que no se arrodillan y que no se someten”.

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 24 de marzo la moción para que se incoara el expediente para ese doble reconocimiento que la ciudad de Alicante ya ha entregado a personalidades como el poeta Miguel Hernández, al escritor Francisco Figueras Pacheco, a los escultores Daniel y Vicente Bañuls, a la poeta Paca Aguirre y al pintor Emilio Valera, entre otros.

El sindicalista José de la Casa falleció el pasado mes de febrero, a los 70 años, a causa de una grave enfermedad. El que fuera durante 17 años líder de CC OO en Alicante dejó en 2008 la Secretaría General del sindicato. Su despedida en 2008 coincidió con la elección de Consuelo Navarro, actual secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, que se convertía así en la primera mujer al frente de este sindicato. En gran parte de su mandato, José de la Casa coincidió con su rival en UGT, Javier Cabo, aunque a su vez gran amigo. Ambos hicieron un perfecto tándem, solventaron más de una crisis por diferencias sindicales.

Por su parte, Javier Cabo sufre desde hace más de dos décadas esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le obligó a dejar la Secretaría General de UGT en l'Alacantí en 2004, tras una década al frente del sindicato. Su puesto lo ocupó Óscar Llopis, quien dio el testigo a Yaissel Sánchez.