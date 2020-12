El PP gana, Ciudadanos cede. Los populares se han impuesto en la primera meta volante de la carrera de fondo que supone la aprobación de los Presupuestos municipales de 2021 para Alicante. El grupo liderado por el alcalde, Luis Barcala, ha conseguido que su socio de gobierno, Ciudadanos, se haya plegado ante las exigencias de Vox, permitiendo que se recorten partidas de dos de las áreas municipales que dirigen, Cooperación e Inmigración. Ésta era una de las exigencias de la formación ultra para abstenerse y así desbloquear las cuentas para 2021. El gobierno municipal necesita que al menos un grupo de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís o Vox) no vote en contra para sacar adelante las cuentas del próximo año. Para ese instante, aún queda.

Así, el documento que el bipartito enviará a Intervención para su fiscalización incluirá recortes en dos áreas de corte social, que han sido objetivo de los ultras desde el primer minuto de este mandato. Sin embargo, puede que no sea suficiente. «Nuestro voto también dependerá de lo que suceda con las tasas a hosteleros y comerciantes para el próximo año, que para nosotros es lo más importante», señaló este jueves el portavoz de Vox, Mario Ortolá, poco después de que el bipartito le comunicara que cederían en sus pretensiones en las áreas de Cooperación e Inmigración, aunque sin concretar una cuantía económica que, según fuentes municipales, podría rondar los 30.000 euros.

Esta cesión de Ciudadanos choca con el intento de que los Presupuestos para el próximo año se aprueben con la izquierda y no con Vox, en su propósito de centrarse en el tablero político. Con esa supuesta finalidad sobre la mesa, la formación naranja inició recientemente negociaciones informales con el PSOE y Compromís, en las que la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución ha estado muy presente, ya que ambas formaciones exigen su retirada para consensuar un documento con entidades sociales. Esas conversaciones fuera de las mesas oficiales colisionan con las cesiones realizadas finalmente ante Vox en el Presupuesto que revisará Intervención antes de aprobarse en Junta de Gobierno y que para la izquierda siempre han sido una línea roja. Los de Arrimadas pretenden mantener viva la vía de la izquierda de cara a las enmiendas al texto que definitivamente se eleve al Pleno.

Además de a Vox, el gobierno municipal llamó este jueves a Compromís para anunciarles que en las cuentas para 2021 se incluirán algunas de sus peticiones, como el impulso de un centro comunitario en Colonia Requena o la recuperación de la Británica. Desde el PSOE y Unidas Podemos aseguraron que no hubo comunicación oficial con el ejecutivo local. No sorprende en ambos casos por el devenir de las negociaciones: los socialistas porque en unas reuniones llenas de altibajos con el bipartito no han avanzando ante la falta de partidas concretas para incluir en el Presupuesto, mientras que los morados ya anunciaron este miércoles que se mantenían en el «no» ante la falta de gestos del gobierno municipal.