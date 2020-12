Los docentes top en Twitter en el curso del covid dan clases en la provincia de Alicante

«Hace tres años que Aarón Asencio me animó a abrir una cuenta en Twitter para compartir lo que hago. Me reí un montón. Pensé que qué iba a compartir yo, pero la verdad es que aprendes todos los días y, sin hacer nada que consideres especial, los padres también se interesan. Los compañeros me dicen que les inspiro». Beatriz Cerdán Supervía, maestra especialista de Primaria en el colegio público El Pla de Elche, comparte sus clases e directo y cuanta con 15.000 seguidores a quienes traslada su pasión por la gamificación o aprendizaje a partir del juego.

«Son actividades que se pueden aplicar desde Infantil a Secundaria, dinámicas, que los alumnos absorben como esponjas y que luego explico a otros compañeros desde cómo grabar un vídeo al producto final», señala. Entre los ejemplos que apunta, sobre el aprendizaje de la expresión oral, ha ideado un avatar con efectos para modular y distorsionar la voz, al que los alumnos convierten en el personaje que toca, como puede ser Colón, le ponen voz en modo autobiográfico y explican a sus compañeros la historia.

«Si nos confinaran por la pandemia mi clase sabría ir sola. Los niños conocen todas las herramientas» BEATRIZ CERDÁN - COLEGIO EL PLA DE ELCHE

También pueden poner voz a objetos, como el teléfono y, a través del avatar, cuentan cómo fue descubierto por Graham Bell. «La herramienta es super intuitiva y les lleva a aprender de forma más motivadora. Como si hicieran magia con las herramientas», explica Cerdán. «Si nos confinaran por la pandemia, mi clase sabría ir sola. Los niños conocen las herramientas y sus padres están entrenados también», afirma.

«Es importante abrir la puerta de la clase a todos los docentes y compartir lo que funciona y lo que no» AARÓN ASENCIO - COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY DE NOVELDA

Si esta maestra accedió a Twitter de la mano de Aarón Asencio, este último incorpora en su dilatado quehacer educativo otra herramienta tomada a su vez de Miguel Ángel Azorín, «Flipgrid», el trabajo educativo mediante vídeos y el debate que generan. «Es importante abrir la puerta de nuestras clases a todos los docentes y compartir lo que funciona y lo que no. Es la forma de crecer como maestros y de mejorar la practicas en el aula para poder adaptarnos mejor a nuestros estudiantes», reflexiona Asencio. Opina que esto es especialmente relevante durante la pandemia que nos ha tocado vivir «para mejorar nuestro sistema educativo». Con cerca de 19.000 seguidores, comparte vídeos con los que los alumnos interaccionan y plasman en una libreta lo que han entendido. Le sirve para tomar el pulso a la clase, profundizar en lo que hace falta y avanzar.

«Nos reinventamos para suplir las dificultades que añade la pandemia y la lluvia de ideas es continua» MIGUEL ÁNGEL AZORÍN - COLEGIO PADRE DEHÓN DE NOVELDA

Por su parte Azorín, profesor de Educación Física en el Padre Dehón de Novelda, ha conseguido que sus alumnos en quinto de Primaria creen vídeos propios sobe el ejercicio físico, haciendo calentamientos en directo y explicando al anatomía a un tiempo. Acaba de involucrar al alumnado en la búsqueda ficticia de dos científicos a través de todo el mundo, a quienes persiguen unos delincuentes para robarles la vacuna contra el covid. El alumno aprende Geografía con un tema de actualidad, al tiempo que trabaja las desigualdades sociales, el racismo y un largo etcétera.