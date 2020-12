Ciudadanos y su irrelevancia: el Presupuesto como oportunidad

Y con ese objetivo en el horizonte, que choca con los intereses de un PP de Barcala más cómodo pactando con Vox que con la bancada de enfrente, los naranja empezaron hace días a promover conversaciones informales con dos de los grupos de la oposición (PSOE y Compromís, dejando al margen a Unidas Podemos), que se solapaban con las negociaciones oficiales celebradas a tres vueltas (con día, hora y foto) entre el bipartito (del que forman parte con el PP) y el resto de grupos, donde se incluyen los tres de la izquierda y también los ultras de Vox.

En Ciudadanos son conscientes de que se encuentran ante una oportunidad única para salir de la absoluta irrelevancia en la que están instalados en Alicante. Situados desde el primer minuto del mandato bajo la sombra del alcalde, Luis Barcala (PP), gracias a ese reparto de concejalías que pactaron con su socio, a la nula gestión de la abrumadora mayoría de esas áreas y a la renuncia de facto a sus responsabilidades políticas de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, la formación naranja sabe que la negociación de estas cuentas, en un año anómalo como este 2020, puede suponer un punto de inflexión, un golpe sobre la mesa. Un toque de atención a su compañero de ejecutivo. Un tomar posición en el bipartito. No generar una crisis de gobierno como las que antaño marcaron la agenda del tripartito, ni faltar a la lealtad que se presupone a dos socios de gobierno, pero sí un «aquí estamos y no somos comparsa». También coinciden en Cs que, de no dar el paso adelante necesario para todo eso, esa intrascendencia ganada a pulso con la fuerza que dan los hechos en el día a día durante año y medio puede ir a más. Irá a más.

En esa encrucijada se encuentra Ciudadanos en Alicante. Por ahora, los deseos que expresan no se corresponden con los hechos. Tal es así que el primer asalto de un combate que no se prevé culminar hasta entrado el mes de enero se ha decantado del lado de Barcala. Lo habitual. Pese a esas conversaciones informales con la izquierda, pese a ese intento de frenar en seco la aprobación de la controvertida Ordenanza de Mendicidad y Prostitución ante las críticas unánimes de la oposición progresista y de un tejido social que incluye entidades como Cáritas, Secretariado Diocesano de Migración o Médicos del Mundo, el borrador de las cuentas que el bipartito ha cerrado para someter a la fiscalización de Intervención incluye recortes reveladores, no por cuantiosos, pero sí por su valor político. Por lo que significan. El Presupuesto no sólo recoge una bajada de las partidas de Igualdad, como ya se vio en el documento inicial, sino que en un último ajuste se ha pasado la tijera por Inmigración y Cooperación, áreas también de los naranja, para así intentar satisfacer una de las exigencias de Vox para desbloquear las cuentas. Con esa decisión, Cs cede ante los ultras y el PP, por tanto, gana el pulso. Nada nuevo en Alicante.

Cierto es que ese texto aún no es definitivo. A eso se sigue agarrando Cs en su intento de que sea la izquierda la que permita aprobar las cuentas y no Vox. Ese equilibrio de fuerzas no sería nuevo para los intereses de los naranja, que ya consiguieron esos apoyos para el principal proyecto que han llevado a pleno en este mandato: el Catálogo de Protecciones. Ese texto salió adelante con 25 votos a favor de 29 posibles, al sumar el respaldo del PSOE y de Compromís. Y todo eso pasó muy a pesar de Barcala, a quien no gustó un ápice que el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, firmara un acuerdo público (foto incluida) con los socialistas. Pero se hizo. Y ése es el camino que Cs intenta replicar ahora, pero esta vez con el documento de mayor trascendencia política en un Ayuntamiento, el Presupuesto.

Gestos y voluntad

El acuerdo, al igual que sucedió con el Catálogo, parece una cuestión de voluntad. En este caso, el principal escollo podría parecer la ahora llamada Ordenanza de Convivencia Cívica. Sin embargo, la alianza está tan cerca como quieran las partes, porque tanto unos (Cs) como otros (la izquierda) admiten que el texto actual no se debe aprobar. Así que el pacto es cuestión de matices.

En cuanto a las propuestas económicas para el Presupuesto, tampoco parecen un obstáculo insalvable. Se habla de guiños. Con Compromís parece todo encarrilado. Con el PSOE todo es más complicado. Y es que, si en Cs no existe un interlocutor fijo -oficialmente es el portavoz adjunto, el edil José Luis Berenguer, pero también participan en las conversaciones el concejal Pérez y el asesor Miguel Ángel Sánchez-, la dupla socialista -que crece por días- formada por Francesc Sanguino, como portavoz, y Miguel Millana, como hombre de los asuntos económicos y al que siempre persigue el espíritu de Ángel Franco, desconcierta a cualquiera. Y Ciudadanos no necesita mucho para descentrarse.

En la izquierda, según aseguran, la mano sigue tendida, aunque afloran serias dudas de que los de Arrimadas se fajen de las ataduras de Barcala. Entre los naranja, en cambio, insisten en que quieren reeditar el pacto del Catálogo, que ya provocó enfado en Alcaldía. Y ese dilema debe resolverlo Ciudadanos: seguir como socio complaciente o intentar salir de la irrelevancia para marcar agenda política. En unos días se verá.