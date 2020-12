La polémica generada por la llegada a la provincia de Alicante de inmigrantes procedentes de Canarias -una situación que se ha repetido en otros puntos de la geografía española- ha dejado la agenda de la subdelegada del Gobierno, la socialista Araceli Poblador, sin fechas libres para reunirse con el Ayuntamiento de Alicante.

Así se desprende del cruce de mensajes entre la Subdelegación y el Ayuntamiento que arrancó hace algo más de una semana, cuando la propia Poblador envió un escrito al alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, en el que solicitaba la convocatoria «a la mayor brevedad posible» de la Junta Local de Seguridad. Esa reunión tenía como propósito inicial adaptar a la ley el protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género. En ese escrito, la subdelegada recordaba que el órgano de coordinación no se reúne desde hace tres años (septiembre de 2017), pese a que se debería convocar al menos una vez al semestre.

Esa carta se envió el pasado 4 de diciembre al Ayuntamiento de Alicante. La respuesta de la institución municipal se produjo días después y fue para poner día y hora a la reunión solicitada por la Subdelegación. «El señor alcalde del Ayuntamiento de Alicante me ha indicado la convocatoria extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para el miércoles día 16 de diciembre a las 12 horas», señalaba la comunicación remitida desde la Concejalía de Seguridad.

Esa fecha, ya en pleno debate migratorio por el aterrizaje en aeropuertos de la península de personas que llegaron a Canarias en pateras, no fue bien recibida en la Subdelegación. Y es que la titular no tenía huecos libres en su agenda hasta el día de la Lotería de Navidad. Era «imposible» encontrar fecha hasta el 22 de diciembre por la mañana. Eso sí, a la hora que el Ayuntamiento estimara oportuno. Ese retraso, a su vez, no sentó bien en Alcaldía, que un día antes de ese cruce de mensajes había enviado una carta a Poblador con preguntas sobre la llegada de inmigrantes a Alicante de la que aún espera respuesta, «interesándose por el número de personas venidas a la ciudad desde las islas, las pruebas covid que se les han realizado y bajo qué justificación se han saltado el confinamiento perimetral en vigor en la Comunidad Valenciana», de cuyo cumplimiento, en términos generales, el Gobierno central responsabiliza a la Generalitat por tratarse de una decisión del Ejecutivo de Ximo Puig.

Y el pleno de diciembre

Ante la propuesta de Subdelegación de posponer la reunión hasta un día marcado tradicionalmente por el popular sorteo de la Lotería de Navidad, el Ayuntamiento respondió con prisas, solicitando una fecha más inminente (en concreto, para la próxima semana) y recordando que se deberá abordar también la polémica migratoria. Eso sí, sacó del calendario una fecha, el jueves 17 de diciembre, el día elegido por el bipartito de Barcala para celebrar el pleno ordinario del mes de diciembre, que se adelanta dos semanas de su jornada habitual por las fiestas navideñas.

Desde el área de Seguridad, con todo, calculan que la reunión entre cuerpos policiales y administraciones no podrá celebrarse hasta mitad de semana, ya que el protocolo obliga a convocarla oficialmente con 48 horas de antelación. A esta cita suelen acudir representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local, además del Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación de Gobierno.