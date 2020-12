La Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente informativo a policía local por negarse a llevar mascarilla en su puesto de trabajo. El agente, destinado al turno de noche del cuerpo local de seguridad, es conocido por protagonizar numerosos vídeos en contra de las medidas anticovid decretadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana.

De hecho, según fuentes policiales, este pasado fin de semana acudió a una concentración negacionista, en la que tomó la palabra durante varios minutos según se puede observar en un vídeo subido a las redes sociales. En su intervención micrófono en mano, pidió a los asistentes no enfrentarse a los agentes en el caso de ser parados por no cumplir medidas anticovid, como no llevar mascarilla. "Nunca os enfrentéis a un agente de Policía. Mi objetivo es que mis compañeros le den la espalda al poder y se ponga de parte de vosotros", señaló el agente, quien pidió a los presentes que trabajen en sumar a mas gente a la causa, aunque sin presionar: "Transmitirlo a vuestros familiares, pero no convenzáis a quien no quiera. Pero vivid y ser felices. Y abrazaos".

El agente, además, puso énfasis en lo que se jugaba por encabezar una concentración negacionista al ser un miembro de la Policía Local de Alicante. "Sabéis lo que me estoy jugando. Me da igual que venga mi alcalde. Hay gente que ha muerto por sus ideales, y yo creo en esto", añadió el policía local.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno, por otro lado, han confirmado a este diario que los agentes de la Policía Nacional sancionaron a 28 personas que participaron en la concentración celebrada este pasado sábado por no llevar mascarilla.