Al experto, que insiste mucho en que deben evitarse los comportamientos de riesgo antes de visitar a personas mayores en Navidad, le preocupan los últimos datos de incidencia, porque si no bajan en los próximos tres días entiende que habrá que endurecer de nuevo medidas que se han relajado

¿Qué opina de las medidas de las autoridades para Navidad?

Son sensatas en función de la incidencia. Las autoridades no pueden estar en todos lados. Acuerdan una serie de medidas que reduzcan la probabilidad de que haya transmisión del virus pero no pueden evitar ciertas cosas que son decisiones personales. Podrían adoptar medidas mucho más intensas, como cierres completos, pero intentan que haya una flexibilidad y se deja una parte importante a la responsabilidad de los ciudadanos. Puede salir bien o no, pero no es buen augurio que tras mucho reclamar la reapertura del ocio nocturno, haya multas nada más abrir. La irresponsabilidad es muy alta. Esas infracciones pueden poner en riesgo al conjunto de la sociedad por el aumento de la transmisión. Es un problema global. O hay responsabilidad por parte de todos los agentes, o tendremos un enero y un febrero muy malos.

¿Qué se puede hacer?

En el caso de los locales de ocio, la respuesta de las asociaciones de empresarios y de los gestores económicos debería ser muy dura con los que no cumplen. Las autoridades insisten mucho en el riesgo y hacen bien. Tendrían que insistir más. La situación es aún muy delicada, compleja. No conseguimos bajar los casos a cifras que podamos lidiar con ellos. Si no lo hacemos, llegaremos a la segunda parte del invierno en una situación desagradable. Sería un desastre. Tenemos la oportunidad de bajar la incidencia en la segunda ola casi a cero para empezar la vacunación y evitar una tercera. En la Comunidad, con medidas estrictas, hemos conseguido que la incidencia no sea tan alta como en otros sitios. Las cifras no han sido satisfactorias, pero comparativamente son buenas. Si hemos sido capaces lo podemos hacer otra vez.

Hay repunte tras el Puente...

Si en los próximos dos o tres días no baja la incidencia habrá que retomar medidas que se han relajado. De limitación de asistencia, endurecimiento de aforos, incluso cierres en función de los casos que se registren en cada sitio.

¿Le preocupan las Navidades?

Las autoridades lo pueden cerrar todo pero si nos juntamos en espacios cerrados sin medidas de prevención y no guardamos las distancias todo lo demás no sirve. El problema es que hay bastante gente que adopta medidas muy estrictas, que lo hace muy bien, pero hay que apelar al conjunto de la sociedad porque lo que ocurre también afecta a los que no cumplen las normas.

¿Cómo minimizar el riesgo?

Si alguien quiere ir al pueblo de interior a ver a sus padres, debe evitar las zonas de ocio, cualquier aglomeración estática, estar parado rodeado de gente, y las zonas interiores de los comercios desde siete o diez días antes. Si uno desea ir a visitar a personas mayores o de riesgo debe ser responsable. Y si no, estar a distancia. No podemos meternos en sitios cerrados a hacer comidas y cenas sin hacer esa prevención: ponemos en riesgo a gente mayor, y a cualquier otra persona porque puede empezar la transmisión. Me preocupan las noticias de pacientes intubados con 40 años. Empatizo con la cancillera Merkel cuando dice que no se pueden tolerar tantas víctimas. En España tenemos miles de muertos. Si la cosa no baja o repunta, no quedará más remedio que tomar más medidas.

¿Le preocupa el intercambio entre comunidades?

No tiene por qué haber problema con el intercambio de personas entre comunidades si se guarda el aislamiento previo. El problema es que se junte gente de distintas unidades familiares sin hacerlo. Los grupos deben ser lo más reducidos posible y utilizar al máximo los exteriores para todo. A ver si el tiempo nos da un respiro. Si no es así, a abrigarse, ventilar y mantener la distancia en mesas grandes. Si alguien tiene contactos de riesgo, por su profesión, por ejemplo, puede transmitir la infección aunque tenga una prueba negativa porque puede haberse contagiado el día anterior. Hay que llevar mascarilla en casa, o comer en un sitio abierto, en el campo y a dos metros de distancia. O verse en el parque. Mi consejo este año es: no te juntes, esperemos a la vacuna o a bajar la incidencia.

¿Una tercera ola puede poner en peligro la vacunación?

La pone en peligro porque desborda los hospitales. Estamos en invierno, en interiores y hay que ser muy cuidadosos. No solo por el covid y la vacunación, sino porque los servicios sanitarios están exhaustos. No se puede arriesgar porque retrasaría todas las demás intervenciones sanitarias. No hacemos bien la prevención, ni siquiera Alemania, donde toman medidas restrictivas. Tienen miedo a lo que puede pasar en enero y febrero.

Forma parte de un grupo nacional que exige un ente independiente en decisiones sanitarias...

El grupo promotor, del que forma parte bastante gente de las Universidades de Alicante y Elche, investigadores, profesionales sanitarios y del mundo de la economía, lo que pretende es aprovechar la financiación que llevamos tiempo pidiendo ahora que la Unión Europea va a hacer el programa de recuperación «Next Generation» para usar bien ese dinero. El Sistema Nacional de Salud necesita un «HispaNice», un organismo similar al «National Institute for Health and Care Excellence» (Nice) de Reino Unido, que se convierta en agencia independiente para evaluar las prácticas sanitarias, reorientar las políticas de salud y afianzar la solvencia del Sistema Nacional de Salud. Esos fondos se deben invertir en algo que sea duradero, y en las mejores y más baratas prestaciones, intervenciones sanitarias, preventivas, fármacos, dispositivos y tecnologías. En el campo diagnóstico hay que valorar qué tecnologías incluir porque a veces se incluyen algunas que no producen mejora, y lo mismo ocurre con medicamentos más caros que apenas aportan beneficios.