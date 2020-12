José Luis Sáinz-Pardo: «Hasta marzo el efecto de la vacuna va a ser despreciable en cuanto al número de contagios»

¿Qué ha pasado para que hayan detectado una tercera ola en plenas Navidades?

Con nuestro sistema, a partir de los datos de la conselleria de Sanidad hemos realizado proyecciones a quince días y hemos detectado un cambio importante. Al actualizar los datos del día 10 de diciembre, hemos previsto que en un escenario malo habrá un repunte constante de casos en dos semanas. Eso podría ser el inicio de una tercera oleada de igual magnitud que la que hemos pasado y el pico se podría producir en marzo.

¿Esto puede ocurrir en la provincia de Alicante también?

Predecimos que en los próximos quince días poblaciones como Calpe, Altea y Benejúzar podrían duplicar el número de casos activos en el peor de los escenarios. Para el resto de municipios observamos que sigue igual o desciende. Pero en València la evolución que predecimos es muy diferente a la de la provincia de Alicante, donde no se atisba la tercera ola todavía. Y es por lo de Valencia por lo que se trastoca todo a nivel de Comunidad.

¿A qué achaca este cambio de tendencia?

El cambio que hemos observado lo achaco a un cierto relajamiento por el periodo prenavideño, como el Black Friday, y puede haber influido el anuncio de la próxima vacunación. Al no ser tan escrupulosos como lo veníamos siendo en los últimos meses con las medidas de seguridad, de mascarillas, distanciamiento, reuniones minoritarias, reducir la movilidad, etc. pues obviamente se estarían dando todos los ingredientes para que esto desembocase en una tercera oleada. No olvidemos que esto no ha terminado todavía.

Hay países que han decidido blindarse estas Navidades cerrando la actividad no esencial y colegios, ¿cree que deberíamos llegar a esto aquí?

No sé si hasta tal punto porque ellos están viviendo el punto álgido del covid. Nosotros comenzamos la anterior oleada antes y ellos van con cierto retardo. A nosotros nos ha pillado en fase de descenso y por eso tenemos la posibilidad de una tercera ola en España. Lógicamente, si aquí la situación no baja y la cosa se detiene como está ocurriendo, es indicador de que no tenemos que relajar las medidas que ya teníamos. No hablo de tomar medidas adicionales, pero si esta semana los indicadores no son buenos yo entiendo que cuanto menos deberíamos volver a las medidas que teníamos antes de relajarnos, tanto sanitarias, como de seguridad.

¿Cuántos casos activos prevén para la provincia de aquí a los próximos días?

En el peor de los escenarios que hemos esbozado estimamos un estancamiento de aquí a Navidad. En la provincia hay unos 5.000 casos activos actualmente y podríamos llegar a las fiestas con entre 4.000 y 5.000 casos. En el escenario moderado, que se dará si todo se desarrolla como hasta ahora, estimamos unos 3.500 casos. En el favorable, las estimaciones son por debajo de 3.000. Entendemos por activo el acumulado de los últimos 14 días. Esto significaría que si nos estancamos los que se recuperan serían los mismos que se contagian y si la cosa va favorable habrá más recuperaciones que casos nuevos detectados.

¿Las predicciones de contagios no cambian al tener en cuenta que en enero se quiere empezar con la vacunación en España?

No hemos tenido en cuenta las vacunas porque desconocemos exactamente cómo se va a llevar a cabo y con qué intensidad. El segundo motivo es que hasta marzo no va a haber un porcentaje de personas vacunadas importante, será importante para ahorrar fallecimientos. Y el tercer factor es que las vacunas no van a ser efectivas hasta que no pasa un mes, tal y como han dicho estos días. Por ello, hasta marzo el efecto de las vacunas va a ser claramente despreciable, por lo menos en número de contagios. Donde sí espero que sea efectivo sea en número de fallecimientos.

¿Hasta qué punto están siendo las matemáticas importantes en la lucha contra el virus?

Son muy importantes no solo para realizar modelos y predicciones, sino para otras cosas. Nosotros hemos trabajado en un proyecto subvencionado por la Generalitat, donde lo que hacíamos era optimizar la manera de repartir test a lo largo de las poblaciones y del tiempo en la Comunidad. El objetivo era realizar cuantos más mejor, pero también bien distribuidos. Ahora estamos trabajando para tener en cuenta a determinadas poblaciones a la hora de la vacunación con el fin de conseguir una mayor contención del virus. Las matemáticas también están siendo muy importantes para compartir recursos entre hospitales, por no hablar ya de inteligencia artificial y su utilidad.

¿Se ha hecho bien la realización de test para contener la pandemia?

Se ha hecho bien, aunque es mejorable. A nosotros nos hubiera gustado que se realizaran más test a determinados colectivos entre los que pueden haber muchos casos asintomáticos y que no detectas. La realización de test de manera aleatoria hubiera estado bien para cazar a muchos asintomáticos o gente que se sale fuera del traceo. Y eso se podría hacer ahora porque durante un tiempo vamos a tener que vacunar y testar a la vez, no porque lleguen las vacunas se va a acabar de testar.