El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, mantuvo ayer una reunión de trabajo telemática con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el fin de abordar cuestiones que afectan y preocupan a los regantes, agricultores y municipios de la provincia. Mazón le trasladó que estos colectivos están sufriendo las consecuencias de los recortes sistemáticos que el Gobierno central está llevando a cabo con el trasvase Tajo-Segura, así como otras decisiones hídricas que van en detrimento de sus intereses. El presidente subrayó que este trasvase y el Júcar-Vinalopó son irrenunciables para la provincia y le recordó que la provincia tiene un déficit hídrico anual de 500 hm3. Datos que salen de un informe del profesor Joaquín Melgarejo, asesor de la Diputación en tema de agua.

Mazón explicó que «lo que le hemos planteado, fundamentalmente, es que la política hídrica debe ser una política nacional de todos y no de guerras entre regiones. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás», insistió el presidente, quien, además, respalda do que la provincia «tiene argumentos de peso para seguir defendiendo nuestros intereses y así se lo hemos hecho llegar claramente al Gobierno de España»

En este sentido, Mazón anunció que «vamos a abrir un periodo de reuniones en defensa del Júcar-Vinalopó y del Tajo-Segura», al tiempo que avanzó que remitirán al Gobierno un documento con datos actualizados sobre la situación hídrica de la provincia para propiciar la revisión de su política del agua.

En la reunión «online» también participaron la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, y el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante y miembro de la Comisión Técnica del Agua, Joaquín Melgarejo. El presidente subrayó que le habían detallado a Morán el documento en el que se exponen «las necesidades hídricas imperantes y de absoluta necesidad que tenemos en la provincia de Alicante respecto al Júcar-Vinalopó y especialmente al trasvase Tajo-Segura en estos momentos».

«La defensa del Júcar-Vinalopó y del Tajo-Segura es para nosotros irrenunciable», reiteró el presidente, quien insistió en que hay una serie de «documentos técnicos que avalan nuestras posturas ,y no entendemos cuál es la razón por la que, mes tras mes, las decisiones de la comisión de explotación del Tajo-Segura se las están saltando y cuál es la razón por la que no se atienden los criterios de los profesionales».

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido modificar las normas de explotación del trasvase, y recortar los envíos mensuales de agua cuando la reserva está en situación 2 -por encima de los 700 hm³ en los embalses de Entrepeñas y Buendía- a 27 hm3 en vez de 38 hm3.

El PSPV critica que el PP mezcle el problema del agua con el de Cataluña

«La reunión con el presidente de Murcia fue una maniobra para tapar la posición del PP manchego»

El grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de la diputada Carolina Gracia señaló ayer que «cuando Mazón tiene que recurrir a mezclar el tema del agua del Tajo-Segura con Cataluña, es que el tema del agua no le importa nada de nada». Desde las filas socialistas consideran «poco creíbles» los pronunciamientos del PP en defensa del Tajo-Segura. «Cuando se analizan sus arrebatos en defensa del agua, casi siempre hay detrás un tema turbio que ocultar, como es la posición que ha tomado el PP en Castilla-La Mancha con respecto al trasvase».

En este sentido, la diputada socialista considera que «este tipo de cuestiones hace que la defensa del PP al trasvase Tajo-Segura siempre parezca un postureo» Así, apuntó que «la reunión de Mazón con el presidente de Murcia parecía más una cortina de humo para tapar la posición del PP en Castilla-La Mancha con respecto al trasvase», una posición que, en opinión de Gracia, «evidencia tanto que el PP no tiene un mensaje único con el tema del agua, y que lejos de lo que pregona interesadamente Mazón, no es un tema ideológico, sino que es un tema territorial».