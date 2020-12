Un 6,1% de la población en la provincia de Alicante, 5,7 en la Comunidad Valenciana, ha pasado ya el coronavirus desde el pasado mes de abril, según los resultados de la última ronda del estudio de seroprevalencia que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad.

En la última ronda de este macro estudio, realizada entre el 16 y el 29 de noviembre, dieron positivo en anticuerpos del covid un 4,5% de la población en la provincia de Alicante, frente al 2,9% del pasado mes de junio. El acumulado de las cuatro rondas es el que arroja ese 6,1% de personas inmunes al SARS-CoV-2, lo que supone algo más de 112.000 personas. En la provincia de Valencia la prevalencia desde abril es del 4,6% y en Castellón del 9,3%. La alicantina está entre las 10 provincias con menos población inmunizada frente a la enfermedad.

A nivel nacional, un 9,9% de la población española ha pasado el covid-19 y ha desarrollado anticuerpos IgG, lo que supone un total de 4,7 millones de personas. La tercera ola del estudio, realizada hasta julio, concluyó que el 5,2 por ciento de los españoles tenía anticuerpos IgG, es decir, poco más de 2 millones de personas. Los resultados dados a conocer ayer, por tanto, indican que entre julio y noviembre, dentro de la segunda ola, se han infectado aproximadamente el mismo número de personas en España que en la primera ola, según precisó la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Raquel Yotti.

Para el responsable de la Sociedad Española de Medicina Preventiva el dato de la prevalencia en la Comunidad Valenciana tiene una doble lectura. «Por un lado corrobora que aquí la pandemia ha tenido un menor impacto y que no ha habido infradiagnósticos, teniendo en cuenta que hemos sido de las autonomías que menos PCR han hecho».

El aspecto negativo es que seguimos muy lejos del 60% mínimo de protección que es necesario para lograr la ansiada inmunidad de rebaño. «Esto puede provocar que en una próxima ola nuestra Comunidad se vea más golpeada que otras áreas de España, al tener menos población con anticuerpos frente al virus». Un riesgo que se suma a la llegada del frío que hasta el momento no se ha dejado sentir en la Comunidad y que está siendo decisivo en el aumento de casos en otros países europeos. «Sabemos que las bajas temperaturas afectan a la pandemia en el sentido de que la gente hace más vida en el interior». Como se ha puesto de manifiesto en las cuatro rondas del estudio, por cada ola pandemia se inmuniza un 5% de la población. «Sin vacuna tardaríamos una media de cinco años en poder deshacernos del virus», sostiene el epidemiólogo José María López Lozano. De ahí la importancia de disponer cuanto antes de las dosis necesarias para poder proteger al mayor porcentaje posible de población. El estudio presentado ayer indica que el 14% de las personas que han pasado el covid han perdido los anticuerpos. Un dato que a expertos como Rafael Ortí no preocupa. «No es la primera enfermedad infecciosa en la que hay una bajada de anticuerpos pero sigue habiendo inmunidad».

En el total de la rondas y a nivel de España, la prevalencia por edades es mayor en las personas de 50 a 54 años (12%) mientras que la menor tasa se registra en los niños de 0 a 4 años (5,1%). En las edades comprendidas entre los 20 y 89 años, sin embargo, oscila entre el 8,7 y el 12%. Trabajadores en activo (11%) y jubilados (10,1%) tienen una alta prevalencia mientras que la menor es entre las personas desempleadas, con un 8,6%. A nivel de España, las cifras de seroprevalencia son mayores entre el personal sanitario (16,8%) y en el grupo de «mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio» (16,3%).

Cerca de 1.400 personas de la provincia de Alicante han participado en esta cuarta ronda del estudio nacional de seroprevalencia. Está confirmada la realización de una quinta ronda, aunque Yotti ha puntualizado que no hay una «fecha cerrada», ya que tendrá que adecuarse a las condiciones epidemiológicas y a la campaña de vacunación, que previsiblemente comenzará en la última semana del año o la primera de 2021. Originalmente, se preveía realizar la quinta tanda de pruebas de anticuerpos en febrero y la sexta en abril.

Cuenca, Soria y Madrid, a la cabeza de inmunidad a nivel nacional

Al igual que en las rondas anteriores, hay una importante variabilidad geográfica en los resultados del estudio de seroprevalencia: mientras en el núcleo central de la península la prevalencia global se acerca e incluso supera el 15 por ciento, hay provincias en las que la prevalencia no llega al 5 por ciento. Así, hay tres provincias con una prevalencia por encima del 18 por ciento (Cuenca, Soria y Comunidad de Madrid), mientras que siete se encuentran por debajo del 5 por ciento: Canarias, Lugo, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Huelva y Córdoba. Sin embargo, y a pesar de la mayor prevalencia de personas con anticuerpos en Cuenca, Soria y Madrid, la directora del Centro Nacional de Epidemiología ha rechazado que estas provincias hayan alcanzado algún tipo de inmunidad de grupo que permita relajar las restricciones. «Las estimaciones más bajas que se han hecho para alcanzar la inmunidad de rebaño están en torno al 40 por ciento. El hecho de haber alcanzado esa seroprevalencia no significa que las medidas de contención no sean aplicables a estas zonas», ha defendido. No obstante, en comparación con las tres primeras rondas, en la cuarta se ha observado una mayor dispersión del covid-19 a lo largo de España.