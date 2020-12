El bipartito de Alicante impulsa el Consejo Social de la Ciudad año y medio después de arrancar el mandato. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha elegido a Fernando Candela, decano del Colegio de Abogados; al ingeniero Florentino Regalado y María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos, como integrantes del Consejo Social Municipal. Con estos nombramientos de personas de reconocido prestigio, que se llevarán por urgencia al pleno ordinario convocado para mañana jueves, se cierra el proceso para poder constituir este órgano y poder convocarlo. Así lo ha anunciado el bipartito de Alicante a un día de la celebración de la sesión plenaria. No ha comunicado aún si el equipo de gobierno liderado por Barcala convocara a este órgano, que no se reúne desde enero de 2019, para presentarles los Presupuestos municipales de ese año. En 2020, el bipartito ya no convocó el órgano para abordar las cuentas de este año.

El Consejo Social de la Ciudad de Alicante es un foro de debate y órgano complementario de la organización municipal de carácter consultivo y de participación de los agentes sociales del municipio, al que corresponde la realización de debates, informes, estudios, propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Sustituye al anterior Consejo Económico y Social de Alicante y está regulado en el Reglamento Orgánico Municipal aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2009.

Las principales funciones del Consejo Social de la Ciudad son emitir los informes que le sean solicitados por la Corporación Municipal o exigidos por la ley, en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbano, elaborar y debatir estudios y trabajos sobre temas estratégicos de la ciudad de Alicante, proponer acciones para promover el desarrollo equilibrado y sostenible de la ciudad y la cohesión de los barrios, facilitar la participación de los distintos agentes de la ciudad en el análisis y valoración de la evolución de los factores socio-económicos y urbanos de la misma, entre otras. También suele convocarse para que el equipo de gobierno de turno presente los Presupuestos, aunque Barcala no lo hizo el pasado año.

El Consejo Social de la Ciudad está compuesto por representantes de los diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad, organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos de Alicante, lo que permite obtener una visión global de la situación de esta y sentar las bases para su diseño y evolución socio-económica. Entre los miembros figuran representantes de los seis grupos municipales, además de miembros de sindicatos, organizaciones empresariales, entidades vecinales, Cámara de Comercio, Universidad de Alicante, Autoridad Portuaria y organizaciones profesionales.