Los centros de salud de la provincia de Alicante permanecerán cerrados un total de ocho días en las próximas dos semanas, coincidiendo con las fiestas navideñas. Los días 24 y 31 de diciembre son siempre festivos entre los trabajadores de Sanidad, por lo que al caer ambos en jueves y sumado a las fiestas del 25 y el 1 de enero, estas instalaciones no abrirán con normalidad hasta el lunes siguiente. En estos ocho días tan solo funcionarán los centros de salud que de manera habitual abren los sábados para atender únicamente los casos urgentes.

Junto a estos cuatro días de cierre, los días 28, 29 y 30 de diciembre, así como 4 y 5 de enero, los centros de salud no funcionarán por las tardes, como viene siendo habitual en los últimos años. A partir de las 15 horas, quien necesite acudir al médico deberá hacerlo a los Puntos de Atención Continuada, que en la ciudad de Alicante están en la calle Aaiún, en el centro de especialidades de Babel y en el centro de salud Cabo Huertas.

70% de plantilla disponible

Debido a la pandemia de coronavirus, la Conselleria de Sanidad exige que los centros de salud, igual que los distintos servicios de los hospitales, tengan disponible para trabajar durante las fiestas hasta un 70% de la plantilla con el objetivo de hacer frente a un posible aumento de pacientes de coronavirus. En caso de no poderse cubrir este porcentaje, y con las bolsas de empleo vacías en muchas categorías, la Conselleria de Sanidad podría suspender vacaciones y permisos del personal. Para ello aprobó días atrás una resolución que le capacitaba para tomar esta decisión. No obstante, Rosa Atiénzar, de CC OO, confía en que con los contratos de refuerzo que se han hecho para la pandemia no haya ningún problema para llegar a este porcentaje, teniendo en cuenta además que en los hospitales se reduce al máximo la actividad quirúrgica programada.

Debido también a la pandemia de coronavirus, la asistencia en los centros de salud sigue siendo mayoritariamente telefónica. El acceso libre de los pacientes está restringido por motivos de seguridad, para evitar que haya hacinamiento en las salas de espera que favorezca el contagio por coronavirus.