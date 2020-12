Tras unos días de tregua, las cifras de fallecidos por coronavirus vuelven a dispararse en la provincia de Alicante, donde en las últimas horas han perdido la vida 15 personas a causa de la pandemia, que elevan a 957 el total de defunciones desde el inicio de esta crisis sanitaria el pasado mes de marzo. En el conjunto de Comunidad Valenciana han sido 33 los fallecidos, seis de ellos en residencias de ancianos.

Aunque han descendido levemente, las cifras de contagios siguen muy elevadas como consecuencia del puente del pasado 8 de diciembre y la mayor movilidad que está habiendo previa a la Navidad. En la provincia de Alicante se han notificado 524 nuevos positivos en las últimas horas y en la Comunidad Valenciana los contagios vuelven a superar los 2.000 casos diarios, en concreto se han diagnosticado 2081. Con estas cifras, la incidencia en la Comunidad Valenciana vuelve a empeorar y se rozan ya los 240 casos por 100.000 habitantes, 40 puntos por encima de la media nacional. El día anterior la incidencia era de 227 casos. Con el empeoramiento de la situación, la Valenciana ha pasado de estar entre las que mejor controlaban la pandemia a ser la quinta peor autonomía en cuanto a incidencia del virus. Sólo están peor Baleares, Castilla la Mancha, Madrid y País Vasco.

Los ingresos siguen a la baja

Las hospitalizaciones es lo único que rompe esta tendencia tan negativa en los datos de la pandemia. Hay tres enfermos menos ingresados en las plantas de los hospitales de la provincia, hasta un total de 306. Los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos se mantienen estables en 75.

En cuanto a los brotes, se han detectado once en las últimas horas en la provincia. El más numeroso se ha registrado en Sella, con 24 contagiados. El Ayuntamiento de este pequeño municipio de la Marina Baixa ya ha adoptado en las últimas horas una serie de medidas restrictivas ante el aumento de los contagios de coronavirus. Así, los edificios públicos y bares están cerrados y también han sido anuladas todas las actividades deportivas y culturales. Además, se clausuran las rutas senderistas, especialmente la Ruta del Agua, hasta nuevo aviso. Es decir, se plantea un «autoconfinamiento» de todo el pueblo al menos las dos próximas semanas para evitar así el aumento de contagios.

Casos en el Hospital General

Por otro lado, seis pacientes y dos trabajadores de la tercera planta del Hospital General de Alicante han sido diagnosticados de covid, según fuentes sindicales en el centro sanitario. Esta planta acoge a enfermos de la especialidad de Otorrino y a otros de la denominada corta estancia, que permanecen ingresados sólo unas horas hasta su estabilización o traslado a otros servicios en caso de que empeoren. Por lo tanto, esta no es una de las tres plantas destinadas a enfermos de coronavirus ni la que se está utilizando para ingresar a los pacientes con sospecha de padecer el virus hasta que se obtiene el resultado de la PCR. Los primeros casos se empezaron a dar en la noche del martes cuando, según las mismas fuentes, una enferma de la planta y una auxiliar comenzaron a mostrar síntomas. Durante toda la mañana de ayer se han estado haciendo pruebas a enfermos y trabajadores de la planta que por el momento han arrojado ocho positivos. Aunque Sanidad no ha concretado el origen de estos contagios, el servicio de Medicina Preventiva informó ayer a los sindicatos del hospital en una de las reuniones habituales para dar cuenta de la evolución de la pandemia, que el origen estaría en una visita o en un cuidador de uno de los enfermos. Pese a este elevado número de contagios, la Conselleria de Sanidad rechaza hablar de momento de brote. «Se está realizando en estos momentos un estudio y las pruebas PCR pertinentes en sanitarios y pacientes, por lo que todavía no se dispone de los resultados definitivos y no se puede determinar que se trate de un brote».

Por último, la Conselleria de Sanidad actualizó ayer las cifras de incidencia del covid por municipios. Las tasas más preocupantes están en municipios de muy pequeño tamaño, como Gorga, donde hay 803 casos por 100.000 habitantes o Benimantell, con 621.

De las localidades con peores cifras en esta segunda ola, Petrer, Pinos, Elche y Elda tienen una tasa de contagio superior a los 200 casos, aunque las cuatro mejoran respecto a los datos del pasado viernes. En la ciudad de Alicante la incidencia ha crecido en los últimos días y registra ya 187 casos por 100.000 habitantes.

Archivada en València la causa por la falta de material sanitario

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado el recurso de apelación de Fiscalía y ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de València a raíz de una querella contra la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad y el director gerente del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por la falta de equipos de protección frente al covid de los profesionales al inicio de la pandemia. Según recoge la resolución, el relato de la querella que propició la apertura de diligencias previas es una «simple relación de normas, disposiciones, comunicados y solicitudes genéricas de diferentes entidades y corporaciones a propósito de las medidas de seguridad necesarias para prevenir el contagio por covid-19 y no integra los requisitos del delito que se pretende investigar ni de la participación que pudieran tener los querellados».