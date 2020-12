Cuatro PCR y una serología fueron necesarias para que los médicos empezaran a pensar que Arantxa Martínez tenía algún tipo de enfermedad que no era el covid. La alarma que hay por el coronavirus y los síntomas tan inespecíficos de la enfermedad provocaron que esta joven alicantina de 29 años viviera una auténtico periplo que la llevó finalmente a ingresar en el Hospital General de Alicante por una fuerte infección de orina.

"Estaba mareada, me dolía mucho la cabeza y tenía 38,5 de fiebre y escalofríos", señala

Todo comenzó cuando un martes de hace tres semanas, Martínez comenzó a encontrarse mal a mediodía. «Estaba mareada, me dolía mucho la cabeza, tenía escalofríos y cuando me tomé la temperatura, el termómetro marcaba 38,5 grados». Alarmada por sí podía tratarse de coronavirus, Arantxa decide acudir al punto de atención sanitaria de la calle Aaiún en Alicante, acompañada de su padre. «Allí me auscultaron, me miraron la garganta y el médico me dijo que iba a pedir una PCR, por lo que debía marcharme a mi casa y ponerme en aislamiento».

A los dos días llega el resultado de la prueba sin que en estas 48 horas «nadie me llamara para ver qué tal me encontraba». La PCR fue negativa, «pero yo continuaba con fiebre, así que el médico que me llamó para darme el resultado dijo que tal vez era porque la carga viral en el momento en el que se tomó la muestra para la prueba no era muy alta y que solicitaba otra». De esta forma, la joven tuvo que someterse a una segunda prueba que de nuevo dio negativo. A la vista de que los síntomas no remitían y Arantxa había comenzado a tener diarrea, «el médico que me atendió me reservó una cita con mi médico de familia para el siguiente martes, cuando se cumpliría una semana de haber comenzado a encontrarme mal».

Previamente a que la atendiera su médico, Arantxa recibió dos llamadas más de su centro de salud relacionadas con el covid. «El lunes me dijeron que estaba dada de alta y podía hacer vida normal, puesto que las dos PCR eran negativas, y el martes por la mañana me llama otra persona diferente a la del día anterior y me dice que de ningún modo me han dado el alta, que me tienen que hacer una serología que descarte que tengo anticuerpos frente a la enfermedad».

Martínez explica que cuando logró hablar con su médico y le explicó que seguía sin encontrarse bien, «ella me dijo que esperáramos a conocer el resultado de la serología y que si quería me pedía una analítica, pero que era absurdo». Con la serología negativa y encontrándose en ese momento mejor, Arantxa comenzó a hacer vida normal, hasta que unos días después los síntomas volvieron. «Entonces no me lo pensé dos veces y me fui directa a Urgencias del Hospital General de Alicante».

Atención telefónica

Allí dos pruebas PCR más descartaron de nuevo el covid y una analítica de sangre y de orina «reveló que tenía una infección muy fuerte de orina». La joven tuvo que estar ingresada tres días en el hospital y aún continúa con el tratamiento para que la infección remita. «El médico que me atendió en Urgencias me dijo que las cosas no se habían hecho bien en mi caso y que afortunadamente la infección no había afectado al riñón». Esta joven paciente lamenta que toda la atención que recibió «fue telefónica, pese a que me encontraba muy mal, algo que me pareció muy poco digno».

Debido a la pandemia, los centros de salud permanecen cerrados al acceso libre de los pacientes, que deben contactar con su médico previamente por teléfono. Si el médico estima que debe ver presencialmente al enfermo, le cita en el centro de salud. El objetivo es que en las salas de espera no se agolpen muchos pacientes para evitar contagios.