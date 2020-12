La princesa Diana de Gales ha vuelto a la actualidad con la cuarta temporada de 'The Crown' en Netflix. La serie retrata la pedida de mano de Carlos de Inglaterra, el nacimiento de sus hijos Enrique y Guillermo y el comienzo de la crisis matrimonial que terminó en separación en 1992 y cambió así la historia de la monarquía inglesa hace 28 años.

No obstante, un episodio que no muchos conocen es la fugaz visita de Lady Di a Alicante un año antes de su muerte en un accidente automovilístico en París. Corría el 3 de mayo de 1996 cuando la ex esposa de Carlos de Gales llegó al aeropuerto de El Altet, en un vuelo de Iberia a las 20.30 horas, de incógnito y sin escolta. Tan sólo iba acompañada de su secretaria, que fue la encargada de quedarse en la terminal recogiendo las maletas mientras que ella trataba de despistar a periodistas y fotógrafos.

Vestida con una chaqueta oscura y una gorra mediante la que trataba de ocultar su rostro, Diana Spencer rehusó utilizar la sala de autoridades del aeropuerto de Alicante-Elche para acudir a su hotel lo más rápidamente posible. La princesa fue acompañada por un ejecutivo de El Altet que la guió hasta la parada de taxis despistando así al personal de seguridad del aeropuerto e incluso a la escolta de la Policía Nacional que le estaba esperando.

El taxista ilicitano que llevó a Diana de Gales no soltó prenda sobre el destino aludiendo a la ética profesional y confidencialidad. Si embargo, unos compañeros que vieron al conductor por la Explanada de Alicante "como si se dirigieran hacía Playa de San Juan" terminaron desvelando el lugar al que se dirigían. Solo había un hotel en esa zona con la suficiente categoría —5 estrellas— para albergar a un miembro de la realeza: el Sidi San Juan. Por tanto, decenas de periodistas ingleses se desplazaron hasta el lugar para conseguir una fotografía de la princesa, que en aquel entonces era el objetivo de todos los focos de la prensa. Y es que una instantánea robada suya podía valer millones.

En un primer momento se pensó que Lady Di visitaba la Costa Blanca para unas vacaciones dado que no era la primera vez que visitaba España para descansar. Un año antes, en 1995, ya estuvo unos días en un complejo privado de la provincia de Málaga con este mismo motivo. No obstante, su portavoz, Jane Atkinson, aclaraba que su viaje a Alicante era para visitar "una persona amiga". Asimismo, fuentes cercanas también indicaron que podría tratarse de alguien enfermo, aunque el nombre de la persona nunca ha trascendido.

Acoso de la prensa

Lo cierto es que las cortas vacaciones de la princesa de Gales se vieron truncadas por los periodistas ingleses que prácticamente "tomaron" el hotel Sidi San Juan. Hasta el lugar se desplazaron prensa de distintos medios de comunicación como Daily Mail, Weekly News y Mail on Sunday, así como profesionales de las agencias Associated Press de Madrid y Multi Studios. Muchos de ellos incluso reservaron habitación en el alojamiento haciéndose pasar por empresarios, deportistas y distribuidores, entre otros trabajos.

La reserva de la habitación en el hotel de Playa de San Juan era hasta el lunes 6 de mayo pero el acoso de la prensa hizo que decidiese volver a su país antes de lo previsto. En concreto, fue un día más tarde de su llegada, el sábado 4, cuando la ex esposa de Carlos de Inglaterra cogía un avión con destino Heathrow (Londres) con la misma indumentaria con la que llegó: vaqueros, camiseta blanca y chaqueta azul marino.

18 horas

Durante su estancia, que duró tan sólo 18 horas, no salió ni a cenar ni a desayunar. Según fuentes del Sidi San Juan, Lady Di solicitó que le sirvieran la cena en la habitación la noche que llegó. De igual forma, desayunó algo de fruta que le llevó su secretaria en las mismas dependencias.

Tal y como recogen las páginas que publicó INFORMACIÓN por aquel entonces, algunas fuentes indicaron que vieron a la princesa dando un pequeño paseo por la Playa de San Juan por la mañana. "Es muy mona, mucho más que en las fotografías", comentaba una turista madrileña a los periodistas de este diario.

Nombre ficticio

La visita fugaz de Diana de Gales pilló de sorpresa hasta a los responsables del hotel de 5 estrellas. Y es que la reserva de la habitación se hizo por teléfono y con un nombre supuesto, por lo que no le dieron una suite sino una habitación "de la normales": la 6619. Asimismo, la joven no reservó ninguno de los tratamientos de belleza que el complejo ofrecía por aquel entonces, aunque sí que rogó al jefe de recepción que se guardara la máxima intimidad sobre su presencia.

Sidi San Juan

El hotel Sidi San Juan, que se derribó en 2017 para realizar una urbanización de viviendas, cuenta con una larga historia a sus espaldas. Y es que durante años fue un icono de la zona y numerosos famosos pasaron por el conocido alojamiento. La cantante Rocío Jurado; Lolita y Rosario Flores; la vedette Norma Duval; el humorista Arévalo; el editor José Manuel Lara o la selección española de fútbol son sólo algunos de los ocuparon sus habitaciones al igual que Lady Di.