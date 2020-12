La subdelegada del Gobierno, la socialista Araceli Poblador, finalmente no asistirá a la reunión de la Junta Local de Seguridad que ha convocado para este viernes el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP). A través de un comunicado, Poblador ha explicado los cuatro motivos que provocan su ausencia de una polémica reunión que propuso en un primer momento para abordar un asunto sobre la violencia machista, pero que finalmente se iba a convertir en un foro para tratar el debate migratorio. "Durante estos últimos tres años, el Ayuntamiento de Alicante no ha convocado ninguna Junta de Seguridad, y desde el mes de junio de este año, la Subdelegación ha instado a este Ayuntamiento para que convocara una junta, para entre otros asuntos, firmar el protocolo que permite a la Policía Local de Alicante entrar en VIOGEN. A fecha de hoy, el Ayuntamiento no tiene preparado el documento para la firma, por lo que no tiene sentido hacer la reunión. El alcalde de Alicante -según Poblador- demuestra con esta acción lo poco que le preocupan las mujeres víctimas de violencia machista, solo le preocupa hacer demagogia". Además, la subdelegada añade que "el hecho de sacar a la opinión pública el punto a tratar sobre la alerta antiterrorista lo único que busca es crear alarma social, ya que dicha reunión se celebra con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y con las policías locales de toda la provincia". Por otro lado, Poblador apunta que "punto sobre la llegada de inmigrantes al aeropuerto de Alicante- Elche solo busca vender un mensaje xenófobo y más propio de la ultraderecha, ya que en esta provincia no hay ningún problema de inseguridad. Por último, la subdelegada añade que "que cada administración tiene unos cometidos, y le recomienda al alcalde se dedique a los suyos, no al de otros".

En la polémica entre ambas administraciones, este martes se conoció una nueva vuelta de tuerca al choque entre el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, y la subdelegada del Gobierno, la socialista Araceli Poblador. Ya había fecha y hora (viernes 18, a las 8 horas) para la Junta Local de Seguridad, que la Subdelegación propuso convocar «a la mayor brevedad posible» para abordar un asunto sobre la violencia machista, pero que decidió posponer en el calendario tras estallar el debate migratorio por el aterrizaje de migrantes en la península llegados en patera.

El Ayuntamiento de Alicante anunció el martes que convocaba la Junta de Seguridad para este viernes, después de que la subdelegada propusiera el 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad, ante la falta de huecos en su agenda. Y se convoca con tres puntos en el orden del día: adaptar a la ley el protocolo de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para la protección de las víctimas de violencia de género, abordar el debate migratorio y, además, tratar el refuerzo de la seguridad ciudadana por la llegada de las fiestas navideñas, a petición del Ministerio del Interior, dentro de las medidas previstas en el nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

El alcalde consideró, según un comunicado del equipo de gobierno hecho público este martes, que la celebración de la Junta de Seguridad Local era «urgente» y por tanto «inaplazable al 22 de diciembre o tras las fiestas de Navidad como ha planteado la subdelegada del Gobierno, tras ser emplazada en primera instancia a celebrar dicha reunión cualquier día de esta semana excepto el jueves 17», al coincidir con la celebración del pleno ordinario de diciembre. «Sería una irresponsabilidad no adelantarnos al fin de semana del 19 y 20 de diciembre, que es cuando se produce uno de los momentos de mayor concentración de personas», añadió el alcalde en un comunicado. La Subdelegación, por su parte, no se movió un milímetro de su planteamiento inicial pese a la decisión de Alcaldía de convocar la reunión: «Proponemos la fecha del 22 de diciembre, día laborable, a la hora que estime el Ayuntamiento».

De ese asunto, la alarma terrorista en fechas navideñas, se hablará también en una reunión convocada por la Subdelegación con las policías locales para ese mismo día (18 de diciembre), pero una hora más tarde (9 horas). A ese encuentro, en cambio, no está convocado Barcala, sino el jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa. «No vamos a entrar en ese juego. Se está arrogando unas competencias que no le tocan con las medidas del Plan Antiterrorista. Solo quiere seguir haciendo ruido», manifestaron fuentes de la Subdelegación dirigida por Poblador, quien hoy tiene previsto reunirse con una asociación vecinal de Alicante. Este miércoles, día 16, fue la primera fecha propuesta por el Ayuntamiento para la celebración de la Junta de Seguridad, pero la subdelegada alegó problemas de agenda.