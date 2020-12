El tráfico crece un 66% en el aeropuerto de Alicante-Elche en el fin de semana previo a la Navidad

La proximidad de la Navidad y el hecho de que los pasajeros de los vuelos internacionales turísticos y de los alicantinos que trabajan o estudian fuera de España -la paralización del programa Erasmus ha ralentizado, no obstante, al máximo el movimiento de universitarios- pueden llegar a la provincia sin problemas, porque las fronteras españolas no están cerradas y no les afecta, por lo tanto, el cierre perimetral autonómico, ha disparado la actividad en el aeropuerto de Alicante-Elche. Aena tiene programados ese fin de semana un total de 208 vuelos, por los 92 que hubo el fin de semana pasado, lo que representa un crecimiento del 66%, con pasajeros, unos 12.000, entre turistas y alicantinos que vuelven a casa. En cuanto a la previsión de operaciones en la terminal entre ayer viernes y el jueves 24, Aena espera 507 vuelos, un 60% menos que en el mismo periodo previo a la Navidad de 2019, sin covid y en la que la media diaria del mes de diciembre era de 200 vuelos. Hoy sábado hay 120 vuelos programados (18.000 plazas), con una ocupación estimada en torno al 65%/70%.