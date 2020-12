Alicante seguirá siendo un municipio de predominio lingüístico valenciano. El intento de los ultras de Vox de que la capital «rompa» con el valenciano, lo que limitaría su enseñanza en las aulas, fracasó una vez más, aunque sirvió para evidenciar que ese debate identitario sigue separando a los socios de gobierno del bipartito, formado por el PP y Ciudadanos. Eso sí, una separación menor que la de hace un año, cuando la formación de Abascal elevó la misma propuesta al Pleno municipal. Entonces, los de Arrimadas se posicionaron en el «no», junto a los tres grupos de izquierda. Esta vez, un año después y tras la aprobación de la controvertida ley Celaá que ha servido para alentar la polémica lingüística a nivel nacional, los naranja se quedaron en la abstención. Esa buscada indeterminación permitió frenar la propuesta de los ultras, que sólo sumó de nuevo el apoyo del PP, aunque refrendó que Ciudadanos se escora hacia la derecha en una polémica nada nueva.

El debate plenario fue, como se esperaba, intenso. Por el PP tomó la palabra la portavoz municipal Mari Carmen de España, quien lamentó que este choque surge con la llegada del Botànic al Consell. «Defendemos el valenciano, pero no lo imponemos. Es una cuestión de libertades. No había este enfrentamiento hasta que llegó el Botánico», señaló la popular, justo antes de que su grupo se mantuviera en el «sí» junto a Vox. «Existe una persecución al español, lo hemos visto con la ley Celaá. Hay que evidenciar la realidad de la ciudad de Alicante. València falsea las realidades. La lengua predominante en Alicante es el español», añadió el portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien reclamó a Ciudadanos que fuera «coherente» ante su reciente postura de rechazo a la nueva ley educativa.

El Ejecutivo rechaza la exigencia progresista de crear una comisión para la ordenanza, lo que acerca a manos ultras el Presupuesto

Por Ciudadanos habló, como hace un año, el concejal Antonio Manresa. Entonces era el portavoz adjunto de los naranja, ahora ya no. Pese a eso, fue el encargado de tomar la palabra, ante el silencio de la vicealcaldesa y portavoz, Mari Carmen Sánchez, y del portavoz adjunto, José Luis Berenguer, que volvió a pasar un pleno inédito. «En enero trajeron esta iniciativa y les contestamos que no era el momento. Buscaban polémica. Las lenguas están para comunicarse. No estamos para remover nada. En esta Comunidad no hay discriminación», defendió Manresa. Tras su intervención, su partido envió un comunicado en el que se hizo referencia a una enmienda para realizar un estudio sociológico de la que nada se dijo durante el pleno. «Vox sólo pretende anular los pocos derechos con que cuentan los valencianoparlantes en los territorios de predominio histórico del valenciano». Eso sí, en esa posición intermedia de Cs, también hubo palabras para la población de habla castellana: «Nos manifestamos en defensa de los legítimos derechos de los castellanohablantes y, en particular, del derecho a la libertad en la elección de la lengua de la enseñanza propia y de sus hijos».

El mensaje de la izquierda común en término generales, breve en los tres casos y centrado en los populares por su unión con los ultras de Vox. El socialista Francesc Sanguino recordó que ningún conseller de Educación, tampoco los del PP, han planteado un cambio del peso del valenciano en la capital alicantina. Más directo fue el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López: «La pena es que el PP, que es un partido de Estado, le siga el juego a la extrema derecha». En una línea similar se mostraron desde Compromís. «Entendemos que Vox insista con el tema porque no le importa la historia de la ciudad de Alicante, pero no entendemos que el PP le siga. Están acomplejados frente a los ultras», sentenció el portavoz de la coalición. Al final, tras un debate con reproches, el Pleno rechazó la propuesta, al igual que sucedió hace un año. Esta vez, eso sí, con Cs en la abstención, apartado del «no» que mantuvo de nuevo toda la izquierda.

El bipartito se suma a los de Abascal para reclamar al Gobierno central que paralice los traslados de inmigrantes a Alicante

Ese equilibrio entre las fuerzas se repitió en otros momento del Pleno de este jueves, aunque con menor foco. Se dio en una iniciativa de Vox, en la que los ultras pedían una calle para Rafael Palmero, el que fuera obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante. Esos bloques se dieron también para manifestar el apoyo al pueblo saharaui, con Ciudadanos del lado de la izquierda, ante la abstención del PP y de Vox.

Política de bloques

Fuera de ahí, todo fue concordia en el seno del bipartito. Como estaba previsto, Ciudadanos siguió la estela del PP, rechazando con el apoyo de Vox la propuesta de los grupos progresistas de crear una comisión para abordar la modificación de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución. La iniciativa, que se abordó tangencialmente durante los contactos de Ciudadanos con el PSOE y Compromís, finalmente no vio la luz. Así que, de no producirse un cambio imprevisto en los próximo días, el futuro del Presupuesto municipal para 2021 quedará en manos de Vox, ya que ambos grupos de izquierdas condicionaron el posible desbloqueo de las cuentas a un compromiso de modificación de la ordenanza, que sigue sin concretarse por parte del ejecutivo liderado por Barcala. En este debate, de los más toscos del pleno, la ordenanza fue tildada de «disparatada, inoportuna, inútil e injusta» desde la izquierda, mientras que Vox, que advirtió al bipartito de que si cede al «chantaje» de la bancada de enfrente de modificar el texto no podrán contar con su apoyo en este asunto, aseguró que es una norma que exige una ciudad turística. En este caso, desde la izquierda los mensajes fueron directos a Ciudadanos, en un último intento -fracasado, en la práctica- de romper la unidad de voto del gobierno liderado por Barcala, que también se mantuvo junto en otra de las votaciones polémicas de la jornada: en una propuesta de Vox que instaba al Gobierno a «paralizar de forma inmediata los traslados de inmigrantes al aeropuerto de Alicante», que salió adelante con el apoyo sin fisuras del bloque de la derecha.

Esa unión se repitió en otros puntos de la sesión, como en sendas propuestas del bipartito para reclamar al Consell un plan de acción para la vacunación frente al covid y para pedirle que permita la venta de palomitas en los cines. Sin el respaldo de Vox, pero sí con su necesaria abstención, el bipartito salió airoso de la propuesta de Unidas Podemos de establecer medidas para ejecutar la sentencia del ruido en el Centro Tradicional. Argumentaron que ya están tomando medidas, entre quejas vecinales.

Reconocimiento a los sindicalistas Cabo y De la Casa

La Corporación alicantina aprobó definitivamente la concesión del título de Hijos Predilectos a los sindicalistas José de la Casa, a título póstumo, y Javier Cabo. El acuerdo plenario se tomó con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y Compromís y la abstención de Vox, que embarró el debate con acusaciones de «corrupción moral» hacia las centrales sindicales. Ese tono, que se sumó al anterior a cargo de Unidas Podemos en el punto que abordó el relevo generacional de la familia Enrique Ortiz al frente de un plan urbanístico en la ciudad de Alicante, llevó a Barcala a pedir mesura para las futuras intervenciones. Y es que el pleno no había hecho más que empezar. Antes de que arrancase la sesión, el alcalde se vio forzado a convocar una Junta de Portavoces de urgencia para dar validez al nombramiento de tres expertos para el Consejo Social de la Ciudad: el abogado Fernando Candela, el ingeniero Florentino Regalado y la doctora María Isabel Moya. Falta por saber si lo convocará para los Presupuestos. En la sesión se dieron dos comparecencias: mientras el edil de Limpieza intentó detallar su gestión con datos pormenorizados, la concejala de Hacienda sólo dejó dudas en las ayudas a los hosteleros.