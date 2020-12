El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Fiestas, organizará siete cabalgatas estáticas, distribuidas por toda la ciudad, para que todos los niños de Alicante puedan ver a los Reyes Magos el próximo 5 de enero. Esta iniciativa sustituye a la tradicional Cabalgata, suspendida por las medidas restrictivas frente al covid. En este caso, no habrá cita previa para visitar a los Reyes Magos el 5 de enero ni tampoco a los Carteros Reales el 27 de diciembre.

Las carpas se instalarán en los cinco distritos de la ciudad: Plaza de toros, plaza del Sol, parque Lo Morant, parque de San Blas, Antigua Cochera de Tranvías, avenida Historiador Vicente Ramos y parque José Antonio Torá (en el Rebolledo). La escenografía y el atuendo de los Carteros Reales y los Reyes Magos será similar en cada uno de los siete puntos para evitar confusiones entre los pequeños que puedan visitar más de uno de estos enclaves.

Además, con el objetivo de evitar aglomeraciones y poder cumplir con todos los protocolos, las cabalgatas estáticas también estarán abiertas el 27 de diciembre, con presencia de los carteros reales para facilitar la entrega de las cartas.

El horario para la Recogida de Cartas por los Carteros Reales y la Recepción Oficial de los Magos es la misma para los días 27 de diciembre y 5 de enero. Desde las 10 a las 14 horas y desde las 16 a las 20 horas. Tanto los Carteros Reales como los Reyes Magos estarán situados en un escenario a modo de carroza localizado en el interior de unas carpas de 200 metros cuadrados con la entrada y la salida abierta para facilitar la ventilación del espacio. Además, se dispondrá de un control de acceso y las medidas propias del distanciamiento social.

Cada grupo familiar que acceda a las carpas no podrá superar las seis personas. Se calcula que la estancia en el interior no superará los dos minutos. Según la Concejalía de Fiestas, serán 40.000 personas las que visiten ambos espacios totalizando los días 27 de diciembre y 5 de enero, ha el concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, quien ha señalado que el Ayuntamiento no podía "dejar escapar la oportunidad de que los niños y niñas perdieran por un año la ilusión que generan los Reyes Magos". "Así que atendiendo a las directrices de la Conselleria de Sanidad, se ha optado por la celebración de actividades que conlleven un control del aforo y eviten las aglomeraciones", ha añadido.

La organización de ambos actos, al igual que ocurriera en las últimas ediciones de la Cabalgata de Reyes, contará con la colaboración de los integrantes de la Junta Mayor de la Semana Santa, la Federación de Hogueras, la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas de Alicante (FAFBA), FAMYC -Moros y Cristianos de Villafranqueza-El Palamó, El Rebolledo y Altozano-, Federación de Fiestas Tradicionales, Moros y Cristianos de San Blas y Partidas Rurales.

Por otro lado, los Reyes Magos difundirán un Mensaje Real en las Redes Sociales del Ayuntamiento de Alicante, a partir de las 10 horas del martes 5 de enero. Sus majestades, este años, serán el policía local Manuel Alejandro Fabra (Melchor), el bombero David Martín y Raúl López (Baltasar), voluntario de Protección Civil.