Las primeras vacunas frente al coronavirus que se van a distribuir en Europa y en España están deparando sorpresas en EE UU. Y es que el personal sanitario que comenzó a vacunar esta semana al otro lado del Atlántico se dio cuenta de que los viales de la vacuna, preparados a priori con cinco dosis, contenían hasta dos dosis extra, según la información recogida por «The New York Times». Los viales que van a llegar a la Comunidad Valenciana procedentes de la farmacéutica americana contienen también cinco dosis, por lo que podría ocurrir los mismo que ha pasado en EE UU. De esta forma, la capacidad para vacunar se multiplicaría, lo que podría venir muy bien en las primeras fases de la vacunación cuando se va a disponer de un número muy limitado de vacunas.

La explicación a la aparición de estas dosis extra es que los fabricantes normalmente llenan de más los viales por si se producen derrames o cambios en la presión del aire que pudiesen afectar al volumen de la vacuna.

Según cita el medio de comunicación americano, tras el entusiasmo inicial por estas dosis no esperadas de la vacuna se estableció un debate entre el personal de los hospitales sobre si podían o no ser utilizadas. Mientras en algunos centros sanitarios estas dosis se han descartado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ya se ha pronunciado para señalar que dada la «emergencia de salud pública» se pueden usar todas las dosis extra de vacunas que haya, aunque mantiene conversaciones con Pfizer para aclarar cuál es el mejor procedimiento al respecto. Eso sí, lo que no está recomendado por seguridad es mezclar dosis sobrantes de diferentes viales.En un comunicado, Pfizer ha señalado que hay una cantidad uniforme de vacuna en cada vial, pero que la cantidad que queda después de retirar las cinco dosis podría variar según el tipo de jeringas y agujas, así como la cantidad de solución diluyente utilizada.

En España está previsto comenzar a vacunar el domingo 27 de diciembre de manera simultánea en todas las comunidades autónomas. De momento, las dosis que se reciban servirán para proteger a los grupos de población más vulnerables, los ancianos y trabajadores de residencias y los grandes dependientes que viven en sus casas. De ahí que estas dosis extra podrían venir muy bien para aumentar estos grupos de vacunación en la primera fase prevista.

En EE UU comenzaron a vacunar esta semana y el personal de los hospitales que está en primera línea frente al covid ha sido uno de los primeros en protegerse. En Inglaterra ya llevan dos semanas usando esta vacuna.

La peculiaridad de la vacuna de Pfizer es que se trata de la primera en el mundo que se crea con la tecnología denominada ARN mensajero. En lugar de introducir un patógeno atenuado o una parte de este para que el organismo desarrolle defensas frente al invasor, como emplean las vacunas habituales, el ARN mensajero proporciona las instrucciones para que sea nuestro organismo el que produzca el antígeno. Esta tecnología podría revolucionar el campo de las vacunas a partir de ahora.