El Ayuntamiento reforzará los controles para evitar aglomeraciones en espacios públicos y en los actos programados con motivo de la Navidad, pero no suspende, al menos por el momento, ninguna de las actividades previstas. Así lo ha acordado el equipo de gobierno este sábado en una reunión de urgencia celebrada para analizar la situación ante la evolución negativa de la situación sanitaria y tomar una serie de medidas destinadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos, después de que la Comunidad Valenciana encabece en los últimos siete días el número de muertes e ingresos en hospitales, según datos del Gobierno, tal y como han señalado fuentes municipales.

Al encuentro, presidido por el alcalde Luis Barcala, han asistido la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, así como los concejales de Seguridad, Cultura y Comercio, José Ramón González, Antonio Manresa y Lidia López, respectivamente, y el comisario de la Policía Local Julio Calero. Según han explicado las mismas fuentes, tras analizarse el resultado de las tres reuniones celebradas ayer, entre ellas la propia Junta de Seguridad Local y la que tuvo lugar en València y convocada por Generalitat y Delegación del Gobierno, y a la vista de la entrada en vigor el próximo lunes del decreto de la Conselleria de Sanidad que restringe la movilidad en la Comunidad Valenciana, el alcalde ha ordenado para este mismo fin de semana el refuerzo inmediato de todos los sistemas de control para evitar aglomeraciones y la vigilancia de los aforos en todos los espacios públicos, grandes comercios y mercados municipales, dado que se prevé una gran afluencia de personas venidas de todos los puntos de la provincia.

A estos efectos, y tras decidirse el mantenimiento del plan de cierre de calles para ampliar los espacios de uso ciudadano, se va a prestar especial atención a las zonas más comerciales, así como a las que están siendo escenario de más visitas. Asimismo, se va a controlar a través de la Policía Local que se cumplen estrictamente los aforos en todos los centros comerciales y ferias, pese a que al tratarse de espacios privados compete a los titulares garantizar la seguridad y los aforos. En caso de detectarse que se incumplen esos aforos máximos y el distanciamiento que ha establecido la Generalitat, se procederá a la inmediata clausura de la actividad.

Al mismo tiempo, y ya de cara a lo que resta de las fiestas de Navidad y una vez que entren en vigor las nuevas medidas restrictivas de la Generalitat, se ha decidido supeditar los eventos programados por el Ayuntamiento de Alicante a la evolución de los datos de la pandemia. Todos ellos cumplen con las nuevas exigencias de la Conselleria de Sanidad y por esta razón se mantienen por ahora, pero no se descarta la suspensión de ninguno de ellos si las circunstancias sanitarias o las recomendaciones de la Generalitat lo hicieran oportuno.

Más controles para evitar las fiestas privadas que incumplen las medidas

Por otro lado, se ha acordado establecer un plan de colaboración entre la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil para realizar controles rigurosos en las partidas rurales, al tener constancia de que muchas reuniones sociales que incumplen las medidas sanitarias establecidas se están organizando y tienen previsto celebrarse en casas privadas ubicadas en el extrarradio de la ciudad de Alicante. También se ha decidido impulsar un plan de choque para la limpieza adicional de los parques y juegos infantiles, de cara a un previsible incremento de uso al cesar en los próximos días las clases en los colegios.

El alcalde de Alicante ha pedido, al termino de la reunión, que se extremen por parte de los vecinos de Alicante todas las precauciones. “Soy consciente de que vienen unos días especiales pero pido a todos los alicantinos que mantengan el nivel de colaboración que han demostrado hasta ahora. No podemos bajar la guardia", ha señalado. El primer edil ha aseverado que "estamos muy cerca del fin gracias al inmediato inicio de la vacunación", por lo que ahora "no podemos echar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora bajando la guardia porque vienen unos días especiales". Por ello, ha insistido en pedir "por favor, máxima sensatez", y en apelar a que "cumplamos estrictamente todos los protocolos de seguridad, mantengamos la distancia de seguridad, usemos las mascarillas y extrememos las medidas higiénicas. Lo importante ahora es que podamos celebrar no una, sino muchas fiestas navideñas en los próximos años”.