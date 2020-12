El inicio del último fin de semana que queda en el calendario antes del día de Navidad llena desde esta mañana las principales vías comerciales de Alicante. Un gran número de personas se han desplazado hasta el centro de la ciudad para realizar compras en los distintos establecimientos, que han lucido buena afluencia durante la mañana. La época festiva parece cubrir la ciudad con un paréntesis que repele la situación de pandemia actual para un sector dolido desde hace meses.

Los más madrugadores han arrancado los primeros por la avenida Maisonnave con una travesía que llena de artículos envueltos en papel de regalo las bolsas que con toda seguridad descansarán al lado de un árbol o se entregarán mirando a los ojos tan solo dentro de unos días. Los de esta hora, los madrugadores, han sido los menos numerosos, pero se les han ido sumando adeptos a medida que subía el reloj, y a mediodía las calles ya ilustraban ese paréntesis que rocía de calma un año tan peculiar como éste.

Las cenas tendrán restricciones esta vez, pero las ollas no tienen pensado dejar de calentar a fuego lento, aunque los comensales no sean más que cinco y el cocinero. Y lo tienen bien claro los centenares de personas que, de forma simultánea a las compras de regalos, se han pasado por el Mercado Central y han aprovechado la mañana para cargar las neveras. «Venga, feliz Navidad», se despedía esta mañana del carnicero una clienta justo antes de salir por la puerta que da a la plaza 25 de Mayo, donde no quedaba ni una mesa libre en las terrazas y los puestos de flores atendían a los inquietos de los pétalos.

Alicante presenta un buen aspecto a tan solo cinco días de Nochebuena. En los últimos fines de semana, las horas con más afluencia han coincidido con las horas de menos luz, momento en el que la ciudad se ilumina y se mezclan los visitantes, los que salen solo a pasear, con los que acuden a los distintos comercios.