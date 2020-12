Dos estudios mundiales inciden en Matemáticas e Inglés como las grandes asignaturas pendientes

Sobre las diferencias sustanciales entre los países del norte y del sur con respecto al aprendizaje y utilización del idioma, Lledó expone las diferentes realidades. «Países como Finlandia plantean como objetivo prioritario para la educación el aprendizaje casi bilingüe de su lengua materna y el inglés, exponiendo a la población desde edades muy tempranas a una programación en las televisiones en versiones originales en inglés y, en general, la sociedad ve como necesidad aprender el idioma para ampliar sus posibilidades laborales a nivel internacional». Mientras que en los países del sur y España «en particular incorporan esta concepción global sobre las lenguas mucho después, con nuestra entrada a la Comunidad Europea, por lo que llevamos años de retraso con respecto a nuestro entorno europeo», argumenta.

Precisamente y gracias a esta globalización «nuestro sistema educativo está ampliando la oferta de aprendizaje en lenguas desde la secundaria y dando cabida a programas de educación plurilingüe en los centros». Como ejemplo, destaca que en el IES Carrús incrementaron el número de materia impartidas en inglés y son el centro de referencia en la provincia donde se imparte el Batxibac, la doble titulación de bachillerato del sistema valenciano y del francés. «Un camino por el que el sistema educativo valenciano ha de seguir para conseguir ciudadanos del mundo», afirma.

Una de las mejoras llevadas a cabo por la Conselleria fue la incorporación de los auxiliares de conversación en los centros educativos. La del instituto ilicitano, proveniente de Estados Unidos, Alejandra Hollister, considera que los estudiantes españoles «se esfuerzan en hablar conmigo el idioma y veo como su nivel mejora cada día más». Una opinión que comparte Nicole Rodríguez, auxiliar del Colegio Público San José de Calasanz de Bigastro. «El beneficio es enorme, estamos aquí para ayudar como podemos. Deberían tener más de uno todos los centros para potenciar la fluidez en el idioma», asiente esta americana.

Ambas coinciden en la alta preparación del profesorado de inglés en España.

Descenso en Matemáticas

Otra de las asignaturas en la que los alumnos españoles siguen rezagados son las Matemáticas. Así lo indica el Informe TIMMS, un estudio internacional de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias que evalúa los conocimientos de estas dos materias en los alumnos de cuarto curso de 64 países. Los resultados no son muy favorables, los estudiantes españoles se sitúan en 511 puntos en Ciencias, teniendo como media los 526 de la OCDE y los 514 de la Unión Europea. Mientras que en Matemáticas, la puntuación no es mejor: 502 puntos, siendo el estándar los 527 de la OCDE y los 513 de la UE.

La interpretación de estas cifras las aclara Rafael González, quien fuera director de Colegio Público Cervantes en Albatera, del que se jubiló en septiembre tras media vida «enseñando». Este docente destaca que en el informe publicado en 2015 teníamos mejor calificación con respecto al de este año. En el actual «estamos mejor en Números y Operaciones que en Geometría y Datos». Estos últimos bloques suelen venir, a pesar de todas las programaciones que se llevan a cabo, en los últimos temas «que se da con menos intensidad, por falta de tiempo». Aunque en el documento se muestren estadísticas, la realidad va por centros educativos.

Una opinión vertida por este profesor que, haciendo referencia a su profesión, explica así. «Las diferencias también están en los propios centros educativos, hay algunos que son más estables por el profesorado fijo y profesorado interino estable y otros por el profesorado interino cambiante. Este último necesita más tiempo para conocer el funcionamiento del Centro y a los alumnos y desarrollar al máximo las capacidades del alumnado, que ya conoce el profesorado estable». Además, añade, a estas diferencias las propias de las autonomías con un idioma cooficial propio. «Mientras que aquí le dedicamos cinco horas a Matemáticas en otras comunidades que no tienen lengua propia, dedican más cantidad de horas a las Matemáticas. La lengua no influye en el aprendizaje, pero sí en el número de horas que dedico al resto de asignaturas», recalca.

Otro de los vectores que cuestiona el texto es el contexto familiar del alumno. «Estas son las que van a determinar el interés educativo que tengan. En clase he tenido muchos niños inmigrantes y se han adaptado perfectamente y a sus hijos los estamos viendo en la universidad. Sin embargo, la mayoría de familias inmigrantes no se adaptan con facilidad debido a su cultura, y no le dan a la educación la importancia suficiente; aunque cada vez van mejorando, les cuesta adaptarse».

La experiencia de este profesor le permite proponer algunas soluciones. González hace hincapié en la eliminación de la burocracia, «un papeleo que supone una gran carga para los equipos directivos y hace que no nos centremos en lo que realmente interesa, los alumnos». Siguiendo por un gran pacto por la Educación, «un pacto necesario por el bien de los alumnos». A colación, señala «no puede ser que con un cambio de Gobierno se deroga la ley anterior y se implante una nueva» .