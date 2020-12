Yolanda Díaz es la voz de la Plataforma Feminista de Alicante y su labor y empeño en mejorar la vida de las personas más vulnerables la ha traído hasta aquí.

La Plataforma Feminista de Alicante ha actuado en contra de la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ¿cuál es el motivo?

En 20015 se llevó a cabo una Ordenanza de Mendicidad y Prostitución con la que la Plataforma estaba totalmente en desacuerdo. Cuando entró el tripartito pedimos que se retirara y así se hizo tras una larga lucha. La sorpresa vino cuando nos entramos a través de los medios de comunicación de que iban a lanzarla de nuevo. El concejal de Seguridad afirmó que esta Ordenanza está consensuada con asociaciones de vecinos y que la lleva a cabo por las quejas existentes. Estamos en contra de esta ley porque criminaliza a las personas más vulnerables y es una aberración. Ahí entra en juego la Concejalía de Acción Social ya que si hay grupos en situación de pobreza en Alicante está en sus manos el proponer un itinerario de actuación para proporcionarles recursos sociales, económicos y educacionales para poder reinsertarlos y que no estén dentro de una bolsa de pobreza y expuestos a que se criminalicen.

¿Esta medida respeta la legislación vigente en materia de Igualdad de Oportunidades?

La legislación vigente de la Comunidad Valenciana que data del 2003, en referencia a la ley de Igualdad de Oportunidades, señala que a la hora de llevar a cabo una ordenanza así se debe hacer un informe con impacto de género pero no sabemos si el Ayuntamiento ha llevado a cabo porque con nosotras no han contado. En septiembre, cuando nos enteramos de esta ordenanza a través de los medios, nos pareció aberrante y automáticamente instamos por registro general a que comparecieran con nosotras para que nos explicaran cómo han llegado a esto sin contar con la parte asociativa, por lo menos con una simple consulta. Por otro lado, también tramitamos otra queja para alegar en contra de esa ordenanza.

¿Han recibido alguna respuesta por parte del Ayuntamiento?

A día de hoy todavía no tenemos cita, solamente tenemos una reunión con la concejala de Igualdad, sin rastro del concejal de Seguridad y de la de Acción Social para ver qué impacto de género ha tenido esta medida y los informes pertinentes. Esta ordenanza no está consensuada ni participativa con ninguna asociación es por ello que queríamos una reunión para que nos explicarán bajo qué criterios han llevado a cabo la Ordenanza y si cumple con la legislación que ordena un impacto de género ante estos casos. De esta forma, pedimos que a la reunión del 22 de diciembre acudan las concejalías de las que depende esta Ordenanza Municipal para poder debatir esta medida.

Estamos viendo cómo el covid ha hecho que la prostitución se encubra aún más ¿Qué proponen para terminar con ello?

Si quieren perseguir estas situaciones lo que deben hacer es detectar cuántos burdeles encubiertos hay en una provincia, saber dónde se dan situaciones de prostitución, ver en cuántos pisos hay mujeres prostituidas. Al final se trata de llevar un seguimiento y diagnosticar cómo está la ciudad de Alicante, detectar al proxeneta y a las mafias, no ir a por la víctima. Si las mujeres no son pobres, las mujeres no son víctimas de trata. En el caso de que se vieran abocadas a ser explotadas sexualmente, debemos darles recursos y herramientas para que puedan salir de ahí. Y por último, y lo más importante, se debe penalizar a esas mafias que están detrás de estas personas que vagan por las calles pidiendo y que se prostituyen ya que se aprovechan de la desesperación y pobreza de unos cuantos para su bienestar.

¿Cree que la Ordenanza Municipal de Prostitución y Mendicidad hace que Alicante de un paso atrás en materia de inclusión social?

Debemos tener en cuenta que el Ayuntamiento de Alicante ha recortado un 33% del presupuesto en Igualdad en la ciudad. Esto es un claro ejemplo de lo que confían e invierten en igualdad. Dan la espalda al problema criminalizando a los vulnerables y no tienen en cuenta lo que hay detrás de la prostitución. Si no se invierte en desarticular la trata y la prostitución con mano firme y con un plan de actuación que vaya contra el proxeneta, esto nunca va a terminar. Como bien sabemos todos, sin clientes no hay prostitución.

¿Cuál es la situación actual de la prostitución en Alicante?

El coronavirus ha cambiado la forma de ejercer la prostitución y la trata, aumentando la vulnerabilidad y el peligro de las que las que están dentro. En Alicante hasta los propios taxistas saben dónde están las casas de prostitución y si un cliente quiere ese servicio solamente tiene que preguntar al taxista. El lugar para prostituirse ha cambiado y en la ciudad vemos casas prostíbulos, con la novedad de que también hay hoteles en Alicante que encubren la prostitución.

Desde la Plataforma Feminista de Alicante, ¿cómo creen que se debe poner fin a esta práctica tan normalizada en nuestra sociedad?

En primer lugar, añadir el delito del proxenetismo en el Código Penal. Todo empieza con la explotación y trata de mujeres en situación de vulnerabilidad. Reivindicamos que la prostitución se catalogue como un tipo de violencia machista, ya que se ejerce a la mujer por el hecho de serlo. Comprar sexo es violencia sexual y vulnera los Derechos Humanos.