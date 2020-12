Dos años y medio después de empezar sus reivindicaciones semanales, todos los lunes sin falta, para reclamar que se blinden las pensiones en la Constitución Española, el colectivos de jubilados alicantinos no pudo este lunes concentrarse en la plaza del Ayuntamiento de la capital. Ni ellos ni el resto que han promovido protestas en un lugar más que simbólico en esta Navidad.

Tras recibir el permiso habitual, la Subdelegación del Gobierno dio marcha atrás tras recibir un informe de la Concejalía de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública en el que se alegaba que la instalación del Belén Gigante había aumentado la presencia de personas en la zona, y no sólo los fines de semana cuando se producen las principales masificaciones de curiosos. «Como consecuencia [del Belén Gigante] se está constatando una concurrencia de personas superior a la habitual, motivo por el cual no parece recomendable la realización de los actos solicitados», recoge el informe del Ayuntamiento contrario a la celebración de protestas en la plaza del Ayuntamiento, un documento que finalizaba «informando negativamente» sobre la protesta. Y así con todas las que se han solicitado en la plaza del Ayuntamiento estos días, desde el colectivo de pensionistas, al colectivo de interinos y laborales en fraude de ley, pasando por las entidades y vecinos contrario a la planta de tratamiento de residuos de la partida rural de Fontcalent.

Posible sanción

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que dirige Araceli Poblador, explican que las entidades que promueven estas protestas han sido informadas de la posición contraria del Ayuntamiento a través del informes desfavorables, lo que ha hecho que se les ofreciera como alternativa concentrarse en la plaza de la Montañeta. La mayoría lo han rechazado. «Llevamos más de dos años reuniéndonos aquí todos los lunes. El Belén Gigante, entre semana, tampoco lo visita tanta gente... No entendemos que no nos dejen concentrarnos aquí», explicaba María José Henarejos, portavoz del colectivo de pensionistas, que ayer acudió a la plaza del Ayuntamiento junto a otros miembros de la entidad pero sin pancarta ni el característico megáfono. Sólo fueron con camisetas. De haber convocado la protesta oficialmente, se trataría de una «concentración no comunicada», lo que haría que el colectivo se expusiera a una sanción por parte de la Subdelegación del Gobierno.

La organización Trek Rural, que promovió una protesta contra la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent el pasado jueves durante la celebración del pleno municipal de diciembre, decidieron cambiar la ubicación, aunque se trasladaron apenas unos metros: de la plaza del Ayuntamiento al principio de la calle Jorge Juan, a las puertas del edificio nuevo del Consistorio.