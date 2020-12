Kika Colom: «La nueva cepa no va a bajar la efectividad de la vacuna porque no afecta a los anticuerpos»

¿Qué sabe de la nueva cepa detectada en Reino Unido?

Los virus mutan mucho y la nueva cepa tiene 19 mutaciones. Ya se han registrado miles de mutaciones del nuevo coronavirus y, en este último caso, nueve de las 19 mutaciones de la cepa están en la proteína que sobresale del virus, que es responsable de la adhesión a las células y reconoce a los seres humanos. También es la proteína contra la que se generan los anticuerpos, que es lo que están buscando con la vacuna.

¿Es posible que la vacuna no tenga efecto con la mutación?

No hay que temer que baje la efectividad de la vacuna porque la nueva cepa no afecta a la producción de anticuerpos, sino a la transmisibilidad del virus. La nueva cepa no supone que el virus sea más agresivo. Es normal que haya preocupación por el hecho de que la vacuna pueda no funcionar pero no afecta para nada a las zonas de reconocimiento de anticuerpos.

«Hará falta una tercera dosis antes de 2022. Es posible que nos vacunemos en enero y febrero y en mayo lo hagamos otra vez»

¿Cómo se pueden frenar las mutaciones de los virus?

Las mutaciones de los virus solo se pueden prevenir consiguiendo que el virus se replique menos. Eso se logra haciendo que menos gente se infecte. Cuanto menos se replica un virus, menos muta. Si paramos la pandemia, frenamos la posibilidad de que el virus mute a mucha velocidad. Los virus van por su cuenta saltado de persona a persona e, incluso, a los animales.

Si tenemos que acostumbrarnos a las mutaciones de los virus, ¿por qué esta cepa en Reino Unido ha sido tan noticiosa?

Porque ha aumentado la capacidad de contagio, en Reino Unido han detectado un aumento de la transmisibilidad del virus. Se ha descubierto que se transmite mucho más rápido y por eso se está estudiando la nueva cepa. Está apareciendo mucha más gente contagiada por ella.

A finales de esta semana debe empezar la campaña de vacunación, ¿cómo lo valora?

La llegada de la vacuna es una buena noticia, sin duda. Mucha gente me pregunta si yo me la pondré. Claro que sí, cuando me corresponda, me la pondré. No tengo dudas de la seguridad del medicamento. Se ha desarrollado rápido porque los procesos para testar su seguridad y efectividad se han solapado. Eso no quiere decir que se hayan saltado los procesos. Falta tiempo para que la vacuna tenga efecto entre la población y haga de barrera.

¿Tiene dudas con la vacuna?

Tengo dudas de que el efecto de la vacuna vaya a ser duradero. Vamos a necesitar revacunaciones frecuentes para frenar la pandemia porque hay mucha gente infectada. No podemos poner todas nuestras esperanza en que se empiece a vacunar. Es una buena noticia pero estoy preocupada por el comportamiento que vamos a tener durante la Navidad.

La campaña de vacunación se presenta muy compleja...

Primero todo el mundo tiene que manejar bien la vacuna porque requiere de unas condiciones especiales de distribución y mantenimiento. Es relativamente fácil cometer fallos y que la vacuna no sea efectiva. La inmunidad que generará no será duradera y, a los pocos meses, desaparecerán los anticuerpos.

«Lo que se ha vivido los últimos dos sábados en el centro de Alicante es una locura, cuando estamos hablando de muertes»

El ministro Illa ya ha advertido de que posiblemente será necesaria otra dosis en 2022...

Creo que la tercera dosis hará falta antes de 2022. Para saber si se mantienen los niveles de anticuerpos necesitamos un tiempo que ahora mismo no tenemos. Lo que se sabe es que hay enfermos que han pasado el covid en la primera ola y ya no tienen anticuerpos. Si pasar la enfermedad no te garantiza la inmunidad, no podemos esperar que los anticuerpos de la vacuna sean duraderos.

¿Qué escenario imagina?

Es posible que nos vacunemos en enero y febrero y en mayo lo tengamos que hacer por tercera vez, lo que es complejo y caro. Estoy contenta con la aparición de la vacuna pero no tengo fe en que vaya a resolver los problemas. Tenemos que aprender porque es el tercer coronavirus que produce problemas a la humanidad.

Antes señalaba que le preocupa el comportamiento social durante la Navidad...

Felicito al gobierno valenciano por la valentía que ha tenido. Hay que limitar la movilidad al máximo. Es una cuestión complicada porque se lanzan mensajes contradictorios. La pandemia está en un momento horrible y la gente sigue acumulándose en los centros de la ciudad para comprar.

¿En qué se está fallando?

Se están restringiendo mucho las cuestiones familiares pero no se están evitando las aglomeraciones en las ciudades. Lo que se ha vivido los últimos dos sábados en el centro de Alicante es una locura. Hay mucha probabilidad de que se produzca una tercera ola en enero. Estamos hablando de muertes, como el ejemplo de que cada día cae un avión en España. Mejor que nos quedemos en casa y nos felicitemos por WhatsApp.