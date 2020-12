Un verano al 50%. El presidente de la patronal hotelera Hosbec,Toni Mayor y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, coincidieron ayer en el Foro 4 Estaciones que organizan el club INFORMACION y el banco Sabadell, en subrayar que la temporada turística seguirá marcada por la pandemia del covid en 2021.No esperan ya que se pueda salvar el primer semestre del año, pero confían en un repunte de la demanda de plazas hoteleras a partir de junio, aunque una situación similar a la de 2019 -mejor año de la historia-, no se alcanzará hasta dentro de dos o tres años (2023).

Mayor reclamó, por ello, que se mantengan las ayudas económicas y fiscales, personalizadas en los ERTE, los expedientes de desempleo temporal que deben mantenerse hasta que se vayan recuperando los turistas, y también que este instrumento sea flexible y se adapte en función de la propia ocupación de los hoteles. El presidente de Hosbec reclamó, por otro lado, que las ayudas europeas lleguen ya, «no dentro de dos o tres años, y que beneficien a todos los sectores». Sobre la repercusión de las vacunas, ambos coincidieron en que es muy positivo, pero admitieron que no suficiente para recuperar el grueso de los turistas, porque para que los visitantes ganen en confianza, hace falta que los test sean más eficientes y, sobre todo, más baratos. ¿Cambio de modelo?. Mejorarlo por supuesto, pero el producto sol y playa es vital, y seguirá siendo nuestro principal atractivo.

En este sentido, Toni Mayor apeló también a que el Gobierno acelere al máximo la ejecución del Corredor Mediterráneo para que sirva de desahogo de las carreteras al canalizar el transporte de mercancías por ferrocarril, porque «ahora mismo nos hemos cargado la autopista Ap-7», en alusión directa al aumento del tráfico pesado en la autopista gratuita que conecta Benidorm con el aeropuerto de Alicante-Elche desde la liberalización hace ahora un año.

En cuanto a la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido, el presidente de Hosbec se mostró rotundo al afirmar que «cuando parecía que vimos un poco la luz en cuanto a la recuperación de las reservas del turismo británico, esto lo va a retrasar todo unos dos meses». Ayer, España se sumó a la decisión genera en los estados miembros de la UE y limitó los vuelos con Gran Bretaña, al suspender la entrada en España a todo aquel pasajero que llegue en un avión y no sea español, o tenga su residencia.

Si embargo, la realidad hoy, cuando acaba el año, es dramática, con casi cien mil trabajadores del sector sostenidos por los ERTE y con los hoteles sin ingresos, porque también ha desaparecido el Imserso, ese programa que es clave, pese a que el Bono-Viaje del Consell pueda paliar una parte, pequeña, la falta de jubilados. Toni Mayor lo dejó claro. «Además de que los ERTE deben prorrogarse, de nuevo, a finales de enero de 2021, creemos que deben ser flexibles y adaptarse a la realidad. Si logramos una ocupación del 30%, que se levante ese porcentaje de ERTE». Y junto a los ERTE, Mayor pidió que se contemplen otras ayudas en los impuestos como la reducción del de Actividades Económicas, basuras, IBI o la necesaria bajada del IVA hasta el 5%. «Estamos en un situación extraordinaria y las soluciones deben ser extraordinarias, y el Gobierno no lo está leyendo bien».

Algo que comparte, en parte, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aunque con matices. «Se ha dado la tormenta perfecta para que el turismo esté como esté y, por supuesto, que necesita todo el apoyo necesario para que las empresas sigan vivas cuando llegue la recuperación. Los ERTE van a durar mientras sea necesario y en el tema de la rebaja del IVA para el turismo, personalmente estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que en materia de Presupuestos e ingresos el Gobierno debe contemplar muchos aspectos porque los costes se han disparado para atender la crisis sanitaria. En el debate fiscal hay que tener madurez colectiva». Colomer incidió en este sentido, en la bondades del Bono-Viaje del Consell, con 1.300 empresas adscritas al programa y miles de interesados en lista de espera para disfrutarlo. “Lo que ha demostrado el bono es que la gente quiere viajar y confía en la seguridad de nuestra oferta. Todo ayuda es poca, porque el turismo no es un sector subalterno», sentenció Colomer.

Ayudas que se necesitan ya, alertó Toni Mayor, presidente de los hoteleros. «Resulta urgente y estratégico que el dinero de Europa no tarde dos años en llegar, porque si así fuera solo serviría para ayudar a los del Ivex, y algo que debe aclarase ya es el futuro del Imserso. Todo apunta a que si todo va bien para mayo podrían estar ya vacunados siete millones de nuestros mayores. El periodo de abril a junio va a ser muy duro, y contar con estos jubilados pudiendo viajar sería importante y no costaría más de 50 millones», apuntó Mayor que, además, exigió que comience a redactarse el nuevo pliego de condiciones, que contemple 1,5 millones de plazas. «En la crisis de 2008, el Gobierno de Rodríguez-Zapatero creó con Leire Pajín a la cabeza subvencionó 1,2 millones de plazas. Pues bien, ahora la recesión es tres veces más grave», aseveró Mayor, quien reclamó, además, «mayor libertad para que las autonomías puedan manejar más presupuesto en esta crisis, y no dependa todo del Gobierno central. Una fórmula que se aplica con éxito en Alemania». Colomer apeló «al trabajo en equipo para afrontar el tiempo nuevo y para llegar vivos a la recuperación».

Sobre cómo quedará el sector hotelero de la Costa Blanca y el impacto que puede producir la pandemia, Toni Mayor destacó que «hasta el momento, lo único que puedo recordar que todas las operaciones de compraventa de hoteles en Benidorm se han llevado a cabo por empresarios locales. Hemos hecho de rusos, árabes… pero las operaciones han partido de Benidorm. ¿Qué pasará en el futuro?. Nuestra planta es firme, pero no se puede evitar que quizá algunos hoteles pequeños, que no se han renovado, puedan ser sustituidos por viviendas como ya sucedió en una crisis hace treinta o cuarenta años».

En cuanto a si el colapso económico provocado por el covid pudiera servir para avanzar en un cambio de modelo que, además, llevaría aparejada una subida de precios, el presidente de la patronal hotelera lo dejó claro. «El sol y la playa son nuestro principal argumento, y es lo que demandan los europeos que vienen de vacaciones. Eso no quita para que aumentemos la calidad, los hoteles mejoren sus instalaciones, se tematicen y suban de categoría como ya sucede. De cara al próximo verano somos optimistas, pero tampoco vamos a abrir todos a la vez porque la demanda se va a ir recuperando de forma gradual», aseveró Toni Mayor, que, sobre el tema de los precios se mostró tajante. «En la temporada baja es muy complicado porque lo importante es salvar el hotel. En los meses del verano, sí podemos reclamar tarifas más altos y ahora mismo puedo decir que tenemos hoteles que llegan a cobrar 400 euros la habitación al día y tienen clientes».

Por su parte, Colomer también defendió el argumento de que el sol y la playa constituyen la base de nuestro atractivo, «pero está claro, por supuesto, que el sector debe seguir insistiendo, como lo hace, en mejorar la calidad, que es lo que permitirá tirar de los precios».