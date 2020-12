Alicante tendrá nuevos Presupuestos para el año 2021. Vox será, una vez más, el grupo que dé aire al bipartito de PP y Cs. La formación ultra anunció este lunes que se abstendrá en una votación que todavía no tiene fecha, ya que el gobierno municipal continúa a la espera de que Intervención finalice la labor de fiscalización. Y lo hará gracias a los recortes en áreas sociales dirigidas por Ciudadanos, como Cooperación e Igualdad, además del compromiso de más ayudas a empresarios y de trabajar para modificar la normativa tributaria municipal. «Nos abstendremos ante la gran reducción aceptada por PP y Ciudadanos de partidas ideológicas como son las de cooperación internacional y el plan de acogida de inmigración, cantidades destinadas a financiar asociaciones copadas por la izquierda para implantar su Agenda 2030 particular . También se reduce la partida de subvenciones al fomento del asociacionismo», argumentó el portavoz municipal de Vox, quien resaltó el compromiso arrancado al equipo de gobierno para reforzar las ayudas a empresas para hacer frente a la crisis generada por la pandemia: «Hemos conseguido el compromiso del alcalde, Luis Barcala, para seguir convocando programas de ayuda a autónomos y pymes, que no podrá ser inferior a los tres millones de euros y las bases deberán posibilitar la máxima cobertura, evitando así otro fracaso como el de la última convocatoria».

La decisión de Vox fue bien acogida en el seno del bipartito de Alicante, tanto en el PP como en Ciudadanos, pese a que los naranja iniciaron semanas atrás negociaciones unilaterales con grupos de la izquierda como el PSOE y Compromís para no tener que realizar concesiones a Vox, como así ha sucedido finalmente. Los dos socios, eso sí, volvieron a tender la mano al resto de la oposición con el objetivo de que los Presupuestos no salgan únicamente gracias a la abstención de los ultras. «Valoro muy positivamente que ya un partido político de la oposición haya expresado su voluntad de permitir que los Presupuestos se puedan aprobar. Invito al resto de fuerzas políticas de la oposición a manifestarse también dando su respaldo a las cuentas de 2021 porque, además de que se han incluido muchas de sus demandas, son los presupuestos que necesita Alicante para hacer frente a los daños sociales y económicos que nos ha traído la pandemia», señaló la concejala de Hacienda, Lidia López (PP). En una línea similar se mostró la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, inédita en la negociación de las cuentas con la oposición: «Son muchas las propuestas de los distintos grupos que hemos incluido para mejorar este proyecto de presupuestos y seguimos esperando a que Vox no sea el único partido que, de una manera u otra, apoye estos presupuestos. Esperamos que sean más grupos que pongan de su parte y no palos en las ruedas», apuntó Sánchez, quien recordó la abstención de su grupo en el Ayuntamiento de València, gobernado por una izquierda con mayoría plenaria.

Esa mano tendida del bipartito fue rechazada desde el primer momento por Unidas Podemos y Compromís, que anunciaron que votarán «no» en el Pleno de Presupuestos, mientras que el PSOE optó por guardar silencio tras mantener durante días que su «línea roja» era la retirada de la polémica Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, que por ahora no se ha producido oficialmente. «Es una mala noticia para la mayoría social de Alicante ya que, una vez más, se antepone la compra de los discursos xenófobos y racistas de Vox a las necesidades de los vecinos defendidas por el tejido social de la ciudad», apuntó el portavoz de la coalición morada, Xavier López, quien añadió que su grupo «no será cómplice de la entrada de la xenofobia y del racismo en las instituciones». Desde Compromís además exigen desde este lunes la dimisión de la edil de Igualdad, María Conejero, por permitir los recortes necesarios para que Vox acceda a la abstención: «El pacto para presupuestos de Barcala y Vox demuestra que el bipartito real en Alicante es el de PP-Vox. Ciudadanos queda en ese papel de comparsa», añadió el portavoz Natxo Bellido, quien explicó su «no» al Presupuesto: «Compromís no podrá estar en una aprobación presupuestaria donde no se quiere cambiar la Ordenanza de la Vergüenza, con recortes a cooperación, inmigración e igualdad, sin inversiones pactadas, sin agenda de la emergencia climática y donde no se ha atendido nuestras principales reivindicaciones».

Sin apoyos para la modificación de la plantilla municipal

El gobierno municipal no consiguió este lunes el apoyo de ningún grupo de la oposición ni tampoco de ningún sindicato para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La propuesta que se abordó en Mesa Negociadora contó con el rechazo político de Unidas Podemos y Compromís, junto a la abstención del PSOE (Vox no acudió a la reunión). Desde la parte sindical, la siglas mayoritarias (SEP) se levantaron de la mesa por no permitirse la votación por separado de los puestos y por reforzarse «mínimamente» la base. El resto de sindicatos se abstuvo, salvo el «no» de CC OO.