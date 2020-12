El primer quinto premio de la Lotería de Navidad, que ha recaído en el número 86.986, ha sido vendido en Alicante, Orihuela, Elda, Novelda, Torrevieja y San Vicente del Raspeig. La localidad más afortunada ha sido Novelda en la que se han vendido 60 series que han dejado 3.612.000 euros.

Las administraciones afortunadas han sido las de Emilio Castelar 1, de Novelda; el centro comercial Gran Vía de Alicante donde se han vendido 4 décimos; la de Alfonso XIII 14 de Orihuela; José María Pemán 3 de Elda (un décimo); avenida Deportista Kiko Sánchez 13 de Alicante (1 décimo); calle Sevilla 15 de Alicante (1 décimo), calle Cerdá 54, también de Alicante (1 décimo) y avenida de la Libertad, 10 de San Vicente del Raspeig (1 décimo).

En Torrevieja han vendido una serie del quinto premio, pero no sabe el lotero si al final han tenido que devolver algún décimo por no venderse. Ha sido venta de décimos en la administración, no por máquina, y es en el Carrefour de Torrevieja. No había ido nadie por allí.

