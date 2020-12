Una fiesta que se fue de las manos. Efectivos de Antidisturbios de la Policía Nacional de Alicante tuvieron que desalojar a medio centenar de personas que celebraban un premio de Lotería en la vía pública en una plaza del barrio de Benalúa, según confirmaron a este diario fuentes policiales. Los incidentes terminaron con un total de 34 propuestas de sanción para algunos de los participantes en la improvisada celebración por los incumplimientos de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del covid. Una bronca que ha aguado a algunos el premio y que puede que ahora tengan que usar para pagar las multas que les puedan llegar desde la Subdelegación del Gobierno.

La fiesta había empezado hacia el mediodía poco después de que se cerraran los bombos Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, pero la Policía tuvo que intervenir sobre las 19.30 horas. Varias personas que habían sido agraciadas con un premio comenzaron a descorchar botellas en la plaza María Yolanda Escrich Forniés, anteriormente conocida como la plaza de la División Azul. Enseguida empezaron los bailes y las canciones y una pequeña multitud fue congregándose en la plaza. La improvisada celebración no cumplía los requisitos ni de uso de la mascarilla, ni las distancias personales. Una imagen que contrastaba con la ausencia absoluta de celebraciones en las Administraciones de Lotería que dejaron premios en el sorteo en la ciudad, pero en las que se evitaron precisamente imágenes de ese tipo. Un vídeo empezó a circular por las redes esa misma tarde con el jolgorio de la plaza de Benalúa.

No tardó en acudir al lugar una patrulla de la Policía Nacional para advertirles de los incumplimientos y de que la fiesta se tenía que terminar. De las risas y el jolgorio, pronto se pasó a la crispación. La llegada de los policías no fue muy bien recibida por las personas que estaban allí congregadas, que comenzaron a increpar a los agentes y no estaban dispuestos a que les chafaran la celebración. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, los agentes decidieron pedir refuerzos antes de que la cosa fuera a más y la situación degenerara en algo insostenible.

Hasta la plaza se desplazaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional (UPR) para disolver a la multitud. Algo que lograron hacer en pocos minutos.

Un total de 34 participantes en la fiesta han sido propuestos para sanción por los incumplimientos de las restricciones sanitarias. Los incidentes no se saldaron ni con detenidos, ni con miembros de las Fuerzas de Seguridad lesionados, según las fuentes policiales consultadas. Pese a que por momentos la situación fue tensa, pudieron apaciguarse los ánimos.

Elche

Un portavoz de la Policía Local de Elche aseguró que desde hace días se está detectando intentos de alquilar naves y chalés en el Camp d’Elx para la celebración de fiestas, que serían completamente ilegales no sólo por carecer de cualquier autorización sino por el hecho de encontrarnos en plena pandemia y existir un toque de queda que impide estar fuera de casa a partir de la medianoche.

La actuación de la Policía Local es preventiva; es decir, evitar que se alquile también ahorra la sanción y que ese día -principalmente el próximo día 31- se tenga que realizar un enorme despliegue de agentes para evitar las sanciones y las posibles denuncias contra los organizadores. Las empresas que se dedican a esta actividad de alquiler son conocedoras de la normativa, aunque fuentes de la Policía Local explicaron que, en muchos casos, se trata de particulares que deciden dejar el chalé a jóvenes a cambio de un alquiler que supera los 500 euros para una noche en función de las características y lo discreto que sea.

Elche aplaza permisos y vacaciones a la Policía para lograr el máximo despliegue

Los servicios extras comienzan con controles de aforos y alcoholemias, con atención a las noches

La Jefatura Local de Policía en Elche ha suspendido las vacaciones y permisos de toda la plantilla para tener el mayor despliegue de efectivos en la ciudad durante las 24 horas del día durante las Fiestas de Navidad que, oficialmente, comienzan hoy. Esta tarde está previsto los primeros controles de alcoholemia. Aforos de establecimientos, incumplimientos de las medidas de seguridad contra el covid, grupos de más de seis personas, saltarse el toque de queda o el botellón, tendrán una vigilancia puntual. El edil de Seguridad, Ramón Abad, explicó ayer que «hay que hacer principal hincapié en el control de los aforos. Sobre todo, en superficies comerciales y grandes centros comerciales». Pero «tampoco hay que dejar de lado el cumplimiento de las restricciones por parte de los establecimientos de hostelería y ocio», dijo.

También hay que vigilar que no se cometa ninguna fiesta ilegal. Por ello, desde la Concejalía ya se ha tomado una medida extraordinaria como es la clausura desde las 20:30 de la Plaça de Baix el día de Nochevieja y el refuerzo policial en las pedanías para evitar celebraciones ilegales en campos o fincas.

La Policía va a reforzar el turno de la tarde, especialmente el de 19 horas a 3 de la madrugada para garantizar el cumplimiento del toque de queda. El edil del área aseguró que «la ciudadanía ha cogido la implantación del toque de queda de la mejor manera posible, puesto que son poquísimas las sanciones que se interponen con respecto al incumplimiento de este». El objetivo es que la cifra no aumente estas fiestas.