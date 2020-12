Francesc Sanguino: «Ante la actitud habitual de Barcala en el gobierno, Cs tiene que plantarse»

¿Cómo valora el acuerdo PSOE-Cs?

Es un acuerdo del que tenemos que hacer seguimiento porque hay compromisos que se prolongan durante todo el ejercicio presupuestario. Valoramos positivamente que, después de un pacto muy sencillo entre el PP y la extrema derecha, Ciudadanos haya decidido acordar con nosotros la reorganización de Acción Social y la retirada de la ordenanza [de mendicidad y prostitución].

¿Qué significa para los socialistas?

Entendemos que es un año excepcional, en el que todos teníamos que arrimar el hombro para dar una respuesta a la sociedad frente a la crisis del coronavirus.

Se trata de la segunda ocasión en la que Ciudadanos fuerza al PP a un acuerdo con el PSOE. La primera fue con el Catálogo de Protecciones. ¿Cree que se convertirá en una tendencia o sólo algo puntual?

Consideramos que se pueden llegar a pactos con nosotros, y lo hemos demostrado también en el Catálogo de Protecciones. No sé qué va a hacer Ciudadanos, porque hasta ahora ha tenido un escaso, por no decir nulo, protagonismo en el gobierno. Es difícil que nos entendamos con el PP, ya que el alcalde ha demostrado que no sólo tiene problemas con nosotros. Ciudadanos tiene que tener más liderazgo y protagonismo.

El acuerdo presupuestario se escenificó con un pacto firmado y una foto de los portavoces de ambos grupos en la Explanada. ¿Querían evidenciar el distanciamiento con el alcalde, Luis Barcala?

Es que ha sido un alcalde ausente en la negociación. A Barcala sólo le importa tener los votos de Vox, pese a que el PP y los ultras representan una minoría en Alicante.

El alcalde tiene una capacidad demostrada para no llegar a acuerdos con nadie, salvo con Vox

¿Por qué se llega al acuerdo con Ciudadanos y no con el conjunto del bipartito?

Si el alcalde se hubiera querido incluir en el acuerdo, lo habría hecho, pero no ha ejercido de alcalde. Él sigue ejerciendo de líder de no sé qué oposición... Barcala tiene una capacidad demostrada para no llegar a acuerdos con nadie en el Ayuntamiento, salvo, eso sí, con la extrema derecha.

¿Cómo cree que ha sentado en el PP que Ciudadanos negociara con la izquierda al margen de las conversaciones oficiales impulsadas desde el equipo de gobierno?

Cuando pusimos nuestras líneas rojas, nos acusaban de hacer chantaje y, al final, han tenido que ceder ante el acuerdo.

La negociación a dos bandas no ha resultado tampoco sencilla, sobre todo por la difícil relación entre usted y el portavoz adjunto de los naranja, José Luis Berenguer. ¿Qué le parece que Cs recurriese al exsenador Ángel Franco para intentar desbloquear la negociación entre ambos grupos?

Desconozco por completo si ha habido participación de Ángel Franco...

Pues la hubo. El acuerdo pivota en dos acuerdos. Uno señala que Igualdad pase de un 35% de recortes a un 20%. ¿Les basta?

Esa diferencia entre el 35 y el 20% es el resultado de la negociación, pero no era nuestra petición inicial. Hemos tenido que ceder para llegar al final a un acuerdo global.

El otro ha sido la ordenanza. ¿Qué le parece que Ciudadanos haya necesitado a la izquierda para oponerse a un texto que, fuera de micrófono, nunca respaldó?

Evidencia la actitud habitual que tiene el alcalde dentro del equipo de gobierno. Ante eso, Ciudadanos tiene que plantarse antes para no llegar a situaciones como la vivida con la ordenanza, que no representa a un grupo que dice ser de centro como Ciudadanos.