Todo está preparado en las residencias de mayores para que estas Navidades sean diferentes, que no más tristes. Para evitar los contagios se han suspendido las visitas de familiares y de grupos externos. Pero los profesionales de los geriátricos están decididos a suplir el vacío con imaginación y mucho espíritu navideño.

Llegan las Navidades del coronavirus y en los geriátricos de la provincia los mayores tendrán que seguir soportando las duras restricciones de los últimos meses. Constituyen el colectivo más vulnerable frente al virus y las autoridades sanitarias no quieren que nadie baje la guardia. Las visitas de los familiares y amigos de residentes siguen suspendidas así como el acceso a los centros de grupos de voluntarios que acudían todos los años, en las vísperas de Nochebuena, Nochevieja y Reyes Magos, para cantar villancicos, realizar actuaciones, organizar juegos, cuentacuentos y bailes y, en suma, compartir empatía y diversión con los residentes en unos días tan entrañables. Todo lo que se venía haciendo no se podrá hacer este año pero los profesionales del sector están decididos a suplir, con imaginación y espíritu navideño, las dificultades del confinamiento.

En Vistasol5, en la ciudad de Alicante, las celebraciones se van a hacer todas a mediodía para no romper mucho las rutinas. Eso sí, el menú será especial. «En las fechas señaladas vamos a tener productos como jamón ibérico, lomo, queso curado, licores sin alcohol, siempre adaptado a lo que cada uno de ellos pueda comer», explica el gerente del centro, José Llorca. Toda la residencia ha sido decorada de manera especial y el personal también irá vestido con adornos navideños para dar más ambientación a estas fiestas. Y la programación de estos días, toda repleta de actividades navideñas.

Cada año aproximadamente la mitad de los residentes salían del centro para comer con sus familias. «A cenar prácticamente nadie porque rompía mucho el ritmo a los ancianos». Este año todos se quedarán en la residencia. Para Llorca esta situación «es más dura para las familias que para ellos, que aquí tienen sus rutinas, sus actividades...». Las visitas también han sido restringidas los días más señalados y este año los ancianos tampoco podrán disfrutar del concierto y las visitas que hacía un grupo de escolares. A cambio, «el personal del centro está facilitando el contacto de los residentes con sus familias a través de videollamadas o cartas».

En la residencia de mayores La Molineta de Petrer los trabajadores sociosanitarios van a redoblar las atenciones que les dan a los ancianos para que ninguno sienta el vacío de no poder estar con sus seres queridos. Además, con el objetivo de procurarles un reencuentro seguro se ha preparado una habitación con una cristalera para que los familiares y los residentes puedan verse sin riesgo de contagio. No podrán abrazarse ni besarse pero al menos habrá un contacto visual y podrán hablarse y desearse «una feliz Navidad y un próspero año nuevo». También disfrutarán -como todos los años- de menús especiales con los platos y los dulces de Navidad. Las instalaciones ya se han decorado con los típicos belenes, árboles y estrellas. Este año no podrán acudir grupos musicales a tocar villancicos así que serán los propios trabajadores quienes ofrezcan un variado repertorio para el que ya están ensayando. Los Reyes Magos también han comunicado por carta que será una comitiva de pajes reales elegidos entre la plantilla la que se encargará de entregarle los regalos. Y para animar el ambiente del fin de año otro equipo de profesionales realizará actuaciones en cada grupo burbuja y proyectará un vídeo, con las tradicionales doce campanadas desde el reloj de la Puerta del Sol, para despedir un 2020 cruel, ingrato e imposible de olvidar.

En la última semana diversos colectivos, entre los que hay colegios e institutos de Elda y Petrer, han enviado a los residentes decenas de tarjetas de felicitación. Un sencillo gesto que ha ilusionado mucho a los mayores.

Según explica la directora del centro y presidenta de Lares en la Comunidad Valenciana, en una situación normal solo un 10% de los usuarios salen de los geriátricos para pasar las Navidades con sus familiares. En esta ocasión tendrán que hacerse una PCR para salir y otra para entrar además de permanecer 10 días en aislamiento a su regreso. «Es una generación que ha sufrido mucho a lo largo de su vida y tiene una capacidad de resiliencia y un sentido del sacrificio mucho mayor que nosotros. Así que asumen la situación y no la viven con pena ni tristeza. Tenemos mucho que aprender de ellos», subraya Julia Rico reivindicando el «buen hacer y el sentido de la responsabilidad» de un sector que ha sido estigmatizado por casos puntuales que no representan al colectivo.

El Síndic abre una queja sobre las residencias de Alcoy

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una queja de oficio para saber qué medidas ha adoptado el Consell para garantizar la prevención, el control y la atención de la pandemia en las residencias públicas de mayores dependientes Pintor Sala y Mariola de Alcoy, que cifran en 107 el número de personas contagiadas y 10 fallecidos. Igualmente, dada la gravedad de la situación, el Síndic investiga si las consellerias competentes han dispuesto los medios personales y necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en lo que respecta al covid-19. Informa C. Serrano