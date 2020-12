Nuevo lío en la Concejalía de Acción Social que dirige la popular Julia Llopis. El jefe de servicio del área ha presentado esta mañana oficialmente su dimisión de un cargo al que accedió con la llegada del tripartito al gobierno municipal, hace algo más de cinco años. La salida del técnico se produce en uno de los peores momentos de la concejalía, tras la emergencia social producida por la crisis derivada de la pandemia de covid, con listas de espera de hasta diez meses para conseguir una primera cita, coincidiendo con la salida de ochenta trabajadores de la concejalía al caducarse los contratos anuales (que se prevén renovar, aunque sin fecha) y tras la aprobación de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo), que todo apunta a que no satisfacía los intereses defendidos desde Acción Social, según fuentes municipales.

A través de una comunicación interna, el jefe de servicio saliente ha hecho pública su renuncia al cargo, que debe ser aprobada por la concejala del área. "Esta mañana he presentado por Registro General mi dimisión como Jefe de Servicio de Acción Social y Familia a la Concejala. Tengo que agradecer a Julia [Llopis] el respeto y la consideración con la que me ha tratado durante el tiempo que estamos trabajando juntos. A vosotras/os sólo me queda que pediros disculpas si en alguna de mis actuaciones he podido ocasionar algún malestar. Para mi ha sido un privilegio trabajar con todas/os vosotras/os, algo de lo que estoy y estaré eternamente agradecido y orgulloso".

Reacciones

Para Unidas Podemos, la dimisión del Jefe de Servicio de Acción Social supone un "golpe más a la nefasta gestión de Julia Llopis al frente de la concejalía". Una gestión, según la coalición morada, "marcada por sus enfrentamientos con el tejido social, al que acusa sin pudor de "ladrar", y por permitir un año más que 80 trabajadoras y trabajadores de lo Centros Sociales sean despedidos y dejen sin atención a cerca de 500 familias". El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, considera que "Julia Llopis da la espalda de manera constante a las personas vulnerables, a las entidades sociales e incluso al personal de su propia concejalía, lo que finalmente repercute en que los servicios sociales de Alicante sufran un retraso de más de diez meses para atender a personas que necesitan de ayuda urgente, especialmente en la situación de emergencia sociosanitaria que vivimos". Además, el portavoz de Unidas Podemos recuerda que se trata del "segundo cambio de Jefe de Servicio de los últimos dos meses, después de que María Conejero destituyese a la funcionaria encargada de dirigir el área de Igualdad, lo que supone una muestra más de la inoperancia del bipartito".

Desde Compromís, por su parte, el concejal Rafael Mas ha mostrado su "preocupación por la inesperada dimisión del jefe de servicio de Acción Social". La coalición naranja ha anunciado que pedirán "explicaciones" a la edil Llopis. "Pediremos que nos explique qué va a pasar en estos momentos donde, además de la crisis social provocada por la pandemia, hay que realizar la adhesión de Alacant al Contrato Programa de la Conselleria de Polítiques Inclusives y garantizar la continuidad del personal de las áreas sociales que va a subvencionar durante cuatro años la Conselleria que dirige Mónica Oltra".