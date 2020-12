El Gobierno aplaza sin fecha la apertura del Tajo-Segura y pone en riesgo las cosechas de primavera

El Taibilla cierra un año en el que por primera vez en la historia ha distribuido más agua desalada que del Tajo

Por otro lado, la desalación siguen imponiéndose en la provincia, tanto para riego como para abastecimiento. Según el balance anual de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, este año se han consumido 198 hm³, de los que 80 hm³ fueron agua desalada y 62 hm³ del Tajo-Segura. Por primera vez en la historia, el Taibilla distribuyó más agua desalada que del Tajo. Del río Taibilla se emplearon 55,82 hm3 durante el año hidrológico, mientras que las aportaciones provenientes de la desalación alcanzaron los 79,24 hm3 y 0,47 hm3 se obtuvieron de recursos extraordinarios. Los recursos del Tajo-Segura fueron 62,08 hm3, lo que supuso un descenso en estas aportaciones del 24,12%. Durante el primer semestre del año hidrológico descendieron las aportaciones del trasvase a consecuencia de los daños ocasionados por la DANA, que causó roturas en el canal del postrasvase y en diversas instalaciones de la Mancomunidad.

En cuanto al embalse regulador del Tajo-Segura, desde mediados de septiembre, una vez completado el desembalse de La Bujeda, se vienen realizando una serie de trabajos para reparar las fugas de agua localizadas, primero en el entorno de la toma de Bolarque y, posteriormente, en la impulsión de la central de la Bujeda. Paralelamente, se han venido planificando y realizando trabajos de investigación para tratar de localizar la existencia de otras fugas no detectadas en superficie y definir con mayor detalle las obras de subsanación a realizar, lo que impide trasvasar agua desde hace tres meses.

El agua no es gratis

Los agricultores alicantinos y murcianos no reciben gratis el agua del Tajo. Desde que se inauguró el trasvase han pagado ya más de 400 millones de euros en compensaciones ambientales para que se inviertan en Castilla-La Mancha y Madrid en obras para garantizar el suministro hídrico. Alicante se juega más de mil millones de euros al año que factura la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y, por lo tanto, no se puede sustituir por la desalada, seis veces más cara, algo que tiene con la mosca tras la oreja a un sector importante de los regantes. Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, insiste en que «la hoja de ruta está clara. Siguen el guión de la ministra Narbona: agua desalada por la del trasvase. Ni tiene la calidad de la del Tajo ni la podemos pagar». El agua desalada solo es sostenible para la agricultura en precio si se subvenciona, algo complicado al no contar con presupuesto del Gobierno ni gustar en Europa. Urbina volvió a reclamar ayer que ser revise el proyecto del trasvase de Ebro. «Si tan grave es la situación del Tajo, el Gobierno lo tiene muy fácil recuperando el trasvase del Ebro, que solucionaría los problemas y, además, ahora va a contar con una lluvia de millones de Europa. Existe un proyecto hecho y presupuestado en 5.000 millones de euros. Más fácil no pude resultar solucionar este problema de Estado»

La falta de agua de calidad, los bajos precios en el mercado y la ausencia de relevo generacional en muchas explotaciones agrícolas -el 70% de la agricultura alicantina se cimenta todavía en pequeños productores- ha provocado que la provincia de Alicante haya perdido 30.000 hectáreas en producción en los últimos 15 años.

Ayuda millonaria para los detractores del acueducto

El Gobierno daba un nuevo respaldo al gobierno de Castilla-La Mancha y a los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, opuestos al trasvase, en forma de una concesión de una subvención de 40 millones de euros a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Esta entidad deberá ejecutar las actuaciones y proyectos dirigidos a mejorar el abastecimiento de agua potable, saneamiento, mejora de caminos e infraestructuras de la administración hidráulica, intervenciones en cauces orientadas a la mejora del estado ecológico.