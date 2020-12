Un pequeño balón de oxígeno. El nuevo decreto de ayudas al sector hostelero ha incorporado una cláusula por la que equipara a bares, restaurantes y cafeterías (13.000 censados en la provincia de Alicante) con los hoteles a la hora de plantear un ERTE por fuerza mayor, lo que agiliza la tramitación de los expedientes temporales de empleo. El texto simplifica aspectos como el que los propietarios de estas pequeñas empresas tuvieran que justificar, hasta ahora, las pérdidas que les ha provocado la crisis económica derivada del covid. Ahora, la mera decisión de solicitar el ERTE será suficiente.

Los hosteleros admiten que es un paso adelante, pero advierten de que la fuerte crisis por la que atraviesan no se soluciona con el decreto, y reclaman ayudas directas de unos 2.000 millones de euros -parte que corresponde a la Comunidad de los 8.500 que se necesitan en España-, para evitar una catarata de cierres y despidos. Una recesión que sacude a un sector en el que muchos establecimientos no han vuelto a abrir desde el pasado mes de marzo, y con trabajadores en ERTE que todavía no han cobrado la prestación que les pertenece, el 70% del salario.

La situación, además, se ha agravado tras el adelanto del toque de queda a las 23 horas y, sobre todo, a la cero horas de la noche de fin de año del próximo viernes, lo que ha provocado una avalancha de cancelaciones de cenas tanto en bares como en restaurantes, y también en los hoteles.

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante reclama, en este sentido, a la Generalitat, que abra la mano y amplíe, al menos, hasta las 00.30 horas del 1 de enero el toque de queda, para permitir que los clientes que hayan salido a cenar puedan comerse las uvas con las campanadas.

LA CLAVE: NOCHEVIEJA. Ampliar el toque de queda en media hora para poder cenar y tomas las uvas. Los empresarios piden un gesto al Consell para que retrase media hora el toque de queda, y no se pierdan más cenas en Nochevieja

Los hosteleros siguen considerando insuficiente el plan de medidas aprobado este semana por el Gobierno, al entender que se aleja de las ayudas que se vienen reivindicando desde el sector y se han ido aprobando en Europa, en países como Francia, Italia y Alemania. Dos meses después del compromiso que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, contrajo con el sector «no ha cumplido con el plan de rescate que necesitamos, que pasa por ayudas directas para sobrevivir, para poder mantener el pulso económico y resistir», explica José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

La falta de ayudas directas en el plan del gobierno es incomprensible teniendo en cuenta lo aprobado en otros países de Europa, donde el peso del sector turístico es mucho menor en el PIB o en generación de empleo en comparación con España. Alemania ya ha puesto en marcha ayudas directas de más de 10.000 millones de euros, además de haber aprobado importantes reducciones de IVA y medidas de fomento a la demanda, y Francia se suma al apoyo específico del sector y, además de aprobar bonos al consumo, también concede ayudas directas por un importe de diez mil euros por establecimiento.

El decreto implica a cinco ministerios, pero es, según los hosteleros, muy escaso en cuanto a contenido. Entre las medidas anunciadas está la obligación de los grandes tenedores de inmuebles –los que tienen en propiedad más de diez locales arrendados– a aplicar una rebaja del 50% en los alquileres durante el tiempo que dure el estado de alarma -en principio mayo de 2021-, y sus posibles prórrogas, mas cuatro meses adicionales más. «Esta medida no afectará más que al 3% del sector hostelero. El plan se queda corto y cojo, y deja desprotegidas a miles de familias que dependen del sector», añade Yzuel.

LA CIFRA: 40%. Los hoteles alcanzan un 40% de ocupación en el día de Navidad. Los establecimietos han logrado, sobre todo en Benidorm, una ocupación media del 40% con turismo autóctono

En cuanto a los ERTE, es la única buena noticia, ya que se ha aprobado su ampliación por fuerza mayor a bares y restaurantes. «Nos alegra que en esta ocasión se tenga en cuenta nuestra incorporación, pero faltan detalles importantes y habrá que leer bien la letra pequeña», aclara Yzuel.

A estas medidas, se añaden otras en materia tributaria, pero no se incorpora -denuncian los hosteleros- ninguna ayuda directa para un sector que solamente en el mes de diciembre, debido a las restricciones a la movilidad en las distintas por comunidades autónomas, sufrirá una pérdida de negocio de 6.000 millones de euros en España, y unos mil en la Comunidad Valenciana.

Además, si el Gobierno no pone en marcha un plan de ayudas directas con los 8.500 millones de euros, «que sabemos que son necesarios para rescatar al sector, nos iremos a un escenario de pérdida de más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos», alerta Yzuel.

La patronal reclama medidas que aseguren un plan de rescate urgente en coordinación con las comunidades autónomas, y que los ayuntamientos incorporen medidas económicas paliativas de los efectos económicos de la pandemia y de la declaración del estado de alarma. El plan debe contemplar también la moratoria automática de los periodos de carencia de los principales créditos, la modificación de la regulación de alquileres, y la prolongación de los ERTE hasta junio de 2021».