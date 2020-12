La historia de los proyectos, emblemáticos, icónicos, o, sencillamente necesarios, que esta provincia ha ido desechando y frustrando por la oposición, a veces difícil de entender, de los propios alicantinos, las guerras entre los políticos (lo anulo porque lo diseñó mi rival, y este ya no está) es interminable y, unida a la falta de respeto por nuestro patrimonio, provoca que Alicante vaya perdiendo, oportunidad tras oportunidad, la posibilidad de ofrecer algo más allá que un clima excelente. El último ejemplo lo tenemos con la polémica en torno al antiguo edificio del cine Ideal. En pleno centro de la propia capital de la provincia es un claro exponente de cómo la ciudad desprecia su patrimonio. Tras casi veinte años cerrado, y sin que la Administración moviera un dedo para conservarlo, dándole alguna utilidad de carácter público, el edificio va, pese a su actual buena conservación, camino de la ruina al impedir que sea la iniciativa privada quien lo salve. Cuando parecía que el Ideal se convertiría en un hotel de lujo respetando la fachada, la Conselleria de Cultura, a la que el Ideal le importó un carajo cuando era gestionada tanto por el PP, como en estos últimos años en manos del Botànic, ha decidido aumentar el nivel de protección en el interior –un antiguo patio de butacas de cine- bloqueando el proyecto, y, de paso, paralizando la operación de venta que tenían cerrada los propietarios. Lo peor es que todo ello sin aportar ninguna solución o alternativa plausible, como hubiera sido el hacerse cargo del inmueble para darle un uso diferente al hotelero. Décadas para ello ha tenido, pero todo apunta a que en unos cuantos años, si una mala reforma no es la culpable de acabar con el antiguo cine, lo harán la desidia de quienes pudieron hacer algo y el propio paso del tiempo.

Los colectivos y plataformas que reclaman otro uso para el Ideal ponen todo su empeño en pelearlo, pero resulta delirante que la Administración siempre llegue tarde y mal y, me temo que, en este caso, esa inoperancia vaya a convertirse en el perfecto atributo de los políticos quienes en los últimos 50 años han provocado, por acción y omisión, que en la ciudad de Alicante y, en muchos otros municipios de la provincia nunca se pueda hacer nada, y nada pueda llegar a buen puerto. Esperemos al menos que el Ideal no acabe convirtiéndose en un despropósito como el de la «Casa Alberola», ese edificio decimonónico partido por la mitad frente al parque de Canalejas.

Y lo que realmente cabrea es que, gobierne quien gobierne en Alicante y el resto de las ciudades alicantinas, casi nunca prospera ninguna iniciativa. Al margen del espectáculo en el que se ha convertido la gestión del proyecto para que la provincia de Alicante tenga un Palacio de Congresos -las antiguas Harineras se convertirán en una urbanización frente al mar frustrando así la enésima ubicación del complejo- ,o que la ciudad resuelva, de una vez por todas, con qué puerto quiere contar, la falta de interés por conseguir iconos es alarmante. La ciudad se ha convertido en los últimos 30 años en una especie de laboratorio de ensayo donde se va anunciando proyecto tras proyecto, pero nada culmina. Desde la construcción de un funicular para acceder al castillo de Santa Bárbara, que no es un ejemplo de mala conservación, y se ilumina con parches a precio de oro, a la unión de las dos dársenas del puerto con un acuario submarino, pasando por la eterna promesa de peatonalización de la fachada marítima, mientras el casco antiguo pasa de lo decadente a lo denigrante.

Hay estudiantes en Benidorm y Torrevieja que llevan diez y hasta dieciséis años en barracones

Se lanzan ideas que nunca terminan de concretarse y cuando a alguien se le ocurre algo, casi siempre acaba frente al paredón. Junto al Ideal, el penúltimo ejemplo ha sido la decisión del puerto de aprobar una concesión para la apertura de un restaurante en el faro del cabo de las Huertas. El trámite administrativo arrancó en marzo. Previamente, los directivos portuarios ofrecieron la parte del faro ahora reconvertible en restaurante a la Diputación y al Ayuntamiento. Nadie movió un papel y ahora, nueve meses después y con todo aprobado negro sobre blanco, el tema parece que acabará en una batalla judicial por la oposición de los colectivos a los que no les gusta la idea, ya que el Ayuntamiento –presente en el consejo del puerto- ha mirado para otro lado y renunciado a la batalla. A la Diputación y Consell tampoco se les espera.

El mismo puerto y la misma ciudad, por otro lado, que también dejan que el barrio portuario de Heliodoro Madrona vaya deteriorándose con el paso de los años. Imagínense lo que harían en él otras ciudades europeas. O que la estación provisional de autobuses se convierta en definitiva, porque se ha permitido que los terrenos por los que entraba el tren se hayan transformado en una especie de escombrera –puntualmente se limpian, afortunadamente- y no en el gran parque central que necesita la ciudad. El AVE llegó hace ya siete años, pero desde entonces no se ha movido ni un metro de tierra. Parece que el tema había vuelto a reactivarse, pero el covid lo ha parado de nuevo.

Pero no solo en Alicante el rosario de incumplimientos es vergonzante, Benidorm, la ciudad que hasta ahora caminaba sola gracias a los ingresos del turismo, lleva diez años con los alumnos del instituto Pere María Orts i Boch en barracones, de la segunda fase del paseo marítimo de Poniente poco o nada se sabe, y las obras de la primera fase del Centro Cultural acabarán en unos meses tras diez años paralizadas, mientras el resto del edificio seguirá en estructura. Se nos vendió que Terra Mítica iba a ser nuestro Eurodisney, nuestra Ciudad de la Artes y la Ciencias y tras unos años casi sin visitantes, y eso que ahora está gestionada por gente que sabe, este año directamente no ha abierto, por el covid y porque no funciona. Y si en Benidorm hay estudiantes en barracones, el récord lo tiene Torrevieja, cien kilómetros al sur, donde los alumnos del colegio Amanecer llevan en aulas prefabricadas desde 2004. La reutilización de la estructura de la malograda Unidad Técnica del Mármol de Novelda o la rehabilitación del BIC la Colonia Santa Eulalia de Sax son otros de los proyectos llamados a ser iconos y que siguen en el cajón, como la conexión ferroviaria de la capital con el aeropuerto o la remodelación de la autovía Alicante-Villena, cuyos accesos a la circunvalación de Alicante se han quedado hasta fuera de normativa.

Un sinfín de despropósitos que este año se han quedado tapados por la crisis sanitaria del covid, pero que debieran entrar en las agendas, ahora que parece que va en serio aquello de que, en unos meses, junto con las deseadas vacunas, llegará una lluvia de millones de Bruselas. Esperemos que el nuevo Plan Mashall no se quede en cuatro rotondas o, lo que es peor, en el bolsillo de alguno, y que, dentro de doce meses, en diciembre de 2021, Alicante no sea la provincia de los muchos anuncios y ninguna realidad. Ahora, además, urge crear empleo, que falta hace, ¿no?