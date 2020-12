Hoy puede ser el principio del fin de la pandemia de coronavirus con la llegada de las primeras dosis de la vacuna frente al virus. En la provincia de Alicante estas primeras dosis servirán para inmunizar a trabajadores y residentes de dos geriátricos, uno público ubicado en la zona de Juan XXIII de la ciudad de Alicante, y otro privado en San Vicente del Raspeig. Entre estos dos centros suman cerca de 400 personas.

A partir de mañana lunes la provincia recibirá cada semana, según fuentes de la Conselleria de Sanidad, en torno a 10.000 dosis de las 31.000 que se distribuirán en toda la Comunidad Valenciana de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNtech. No obstante, desde Sanidad ya han puntualizado que estas previsiones pueden cambiar a medida que se vayan incorporando nuevas vacunas de otros laboratorios, como la de Moderna o la de Oxford AstraZeneca, que pueden estar aprobadas en pocos días. En cualquier caso, el objetivo que se ha marcado la Conselleria de Sanidad es que en marzo queden protegidos los primeros cuatro grupos que estableció el ministerio: residentes y trabajadores de geriátricos, personal sanitario de primera línea, el resto de los trabajadores de hospitales y centros de salud y por último los grandes dependientes que viven en sus domicilios. En total 188.000 personas, de las que en torno a 69.000 corresponderían a la provincia de Alicante, atendiendo a su peso poblacional dentro de la Comunidad Valenciana. Cada persona que se vacune recibirá dos dosis con un intervalo entre ellas de entre 21 y 23 días. Sanidad prevé vacunar a más de 50.000 residentes y trabajadores de residencias a lo largo del mes de enero en la Comunidad.

La jornada de hoy será doblemente histórica. En primer lugar por la esperanza que la comunidad científica tiene depositada en la vacuna para comenzar a dejar atrás esta crisis sanitaria sin precedentes en la era moderna. En segundo lugar porque supone la mayor campaña de vacunación colectiva que se ha vivido en nuestro país. El Gobierno quiere vacunar frente al covid antes de que termine el 2021 a toda la población española, casi 47 millones de personas.

Las primeras 800 dosis de la vacuna llegarán esta mañana, en torno a las 9.30 horas, al centro de distribución de València y desde allí serán transportadas en furgonetas a siete residencias de ancianos de las tres provincias bajo escolta de Guardia Civil y Policía Nacional. De estos siete centros, la residencia Alacant, ubicada en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Alicante, es la de mayor tamaño. El segundo centro donde se va a vacunar en la provincia es la residencia privada Sant Vicent.

Esta primera remesa de vacunas llegará a València refrigerada a una temperatura de entre 2 y 8 grados, por lo que pueden aguantar en estas condiciones cinco días. A partir de mañana lunes, las 10.000 dosis que vayan llegando semanalmente lo harán ultracongeladas. En cada provincia se ha establecido un centro de distribución, cuya ubicación exacta Sanidad no ha hecho pública por motivos de seguridad, para evitar robos. En estos centros, las vacunas quedarán almacenadas a -80 grados y rodeadas de fuertes medidas de seguridad. Desde allí se irán mandando las dosis necesarias a los puntos de vacunación, en neveras portátiles con nieve carbónica para garantizar su adecuada conservación.

La Conselleria de Sanidad ha dejado tajantemente claro que hasta que no finalice la vacunación de un grupo, no comienza el siguiente. Por tanto, las próximas semanas estarán dedicadas a vacunar en los geriátricos. Sanidad ha establecido una prioridad dentro de este primer grupo: se irá vacunando en aquellos centros que estén libres de covid o que no hayan tenido brotes en los últimos tres meses. En la Comunidad Valenciana hay 110 centros en esta situación. La Conselleria confía en que a mediados de enero se haya puesto ya la primera dosis a todo este primer grupo y comenzar con la segunda ronda.

Será el personal sanitario de estos centros el que administre la vacuna, siempre que haya el equipo básico que exige la Conselleria de Sanidad: dos enfermeros y un médico que pueda atender cualquier reacción adversa. En caso de que haya residencias que no dispongan de este personal, Sanidad lo completará con plantilla propia y las vacunaciones siempre estarán supervisadas por un enfermero de la Conselleria. Antes de ser administrada, la vacuna debe ser descongelada durante unas horas y después diluida en suero. Las vacunas llegan en viales de cinco dosis y en países como EE UU se han llevado la sorpresa de que había viales de los que se podían obtener hasta siete dosis, ya que los laboratorios los suelen llenar más por si se producen derrames o cambios en la presión del aire que afecten al volumen. En Estados Unidos, la agencia del medicamento ha autorizado que se usen estas dosis sobrantes dada la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

Recibir la vacuna es voluntario. En las últimas semanas los centros de mayores ya han estado recabando el consentimiento de los trabajadores y de los ancianos o de sus familiares en caso de incapacidad. Aún se desconoce cuántas personas han aceptado ser inmunizadas. El ministerio ya ha distribuido un modelo de consentimiento informado y exige que se recojan los casos de rechazo a la vacuna con el objetivo de conocer los motivos del mismo.

Tras los ancianos y trabajadores de geriátricos, le llegará el turno a los trabajadores de hospitales y centros de salud que están en primera línea de la pandemia y después al resto de sanitarios. En estos casos, la vacunación se hará en los centros de trabajo del personal. Por último, los grandes dependientes recibirán la vacuna en sus domicilios por parte del personal de su centro de salud.

Será en abril cuando arranque la parte más complicada de esta inmensa campaña de vacunación, ya que serán los centros de salud los encargados de administrar las dosis al grueso de la población que el ministerio ha dividido en diferentes grupos, aunque aún se desconoce qué prioridad tendrán. Son los siguientes: resto de mayores de 64 años; personas con condiciones de riesgo alto, pero también medio o bajo; personas que viven o trabajan en comunidades y entornos cerrados; poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica; personas con trabajos esenciales; personal docente; población infantil; población adolescente y joven, mayor de 16 años, así como población adulta; población en áreas susceptibles de rebrotes o en situación de alta incidencia; embarazadas y madres que proporcionan lactancia natural.

Una vacunación que arranca con los contagios disparados en la provincia

La campaña de vacunación llega en un momento en el que los casos de coronavirus vuelven a estar al alza tanto en la Comunidad Valenciana como en la provincia de Alicante. Los expertos advierten de que una incidencia elevada de los contagios puede dificultar el desarrollo de la vacunación. Para empezar, no se va a poder vacunar a los pacientes que tienen covid o que están en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Esto, en el caso de las residencias de ancianos, las primeras que van a recibir las dosis, puede provocar que se alteren los planes de la Conselleria. Además, a más casos de covid, más trabajo para hospitales y centros de salud, así que habría contemplar un aumento de los recursos, sobre todo en Enfermería, para poder sacar adelante todo el trabajo que soporta el personal sanitario. De momento será el personal de los centros geriátricos el que lleve el peso de la vacunación, aunque Sanidad va a tener que aportar enfermeros y médicos en el caso de aquellas residencias que no cuenten con el equipo mínimo. Los expertos estiman además que a más casos puede haber personas que enfermen de covid en el periodo de 21 días que debe transcurrir entre las dos dosis, lo que puede generar un rechazo entre la población a la hora de vacunarse.