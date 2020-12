La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento ha informado que esta noche la Policía Local de Alicante ha organizado un dispositivo nocturno en el que se han impuesto un total de veintinueve denuncias por incumplir el estado de alarma, y se han disuelto siete fiestas en viviendas, en el dispositivo de vigilancia y control nocturno para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad frente al covid.

Durante esta noche los agentes del servicio nocturno y de la unidad Fox, han organizado controles estáticos de tráfico, y patrullado con dispositivos itinerantes, y se han interceptado y sancionado a un total de dieciocho personas por incumplimiento del toque de queda, desplazándose por la ciudad sin causa justificada, y se ha prestado ayuda y auxiliado a tres personas. La Policía recuerda que las nuevas medidas establecen que un toque de queda desde las 23 horas y hasta las seis de la mañana en la Comunidad Valenciana con restricciones de la movilidad.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha puesto en valor “el trabajo de protección que día a día desarrolla nuestra Policía Local para hacer cumplir las medidas y que no se produzcan más contagios”, y ha vuelto a pedir “sensatez y conciencia en estas fechas de Navidad sin relajarnos ni bajar la guardia, continuar evitando quedar con amigos, reunirnos en grupo y ser responsables para no dar ningún paso y no celebrar fiestas, debemos asumir cada uno la responsabilidad individual de extremar la prevención en el cumplimiento de las medidas de seguridad y preventivas por la salud de todos”.

La Policía Local del servicio Nocturno y de Atestados e Investigación de Accidentes han organizado controles de alcoholemia en materia de vigilancia y disciplina de tráfico, en los que se han denunciado esta noche a un total de cuatro conductores en diversos accesos, calles de la ciudad y las playas por conducir bajo los efectos del alcohol – CIBA- con infracciones de velocidad y tráfico, entre otras.

Por último los agentes han tenido que volver a disolver e intervenir en siete fiestas en viviendas que se celebraban en la ciudad de madrugada, con denuncias de particulares, y que también estaban incumpliendo el toque de queda, denunciado a personas sin mascarillas, y que generaban molestias y ruidos a los vecinos.