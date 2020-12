Los dueños del Ideal encargan un informe para rebatir a Cultura

Consuelo Cortés, una de las propietarias, apunta, por otro lado, que el Ayuntamiento tampoco ha contestado a la licencia exprés de obras para transformar el cine en un hotel reclamada el pasado mes de abril, y anuncia que han pedido un informe independiente sobre el estado del inmueble.

Cortés sostiene que dentro no hay nada a proteger, porque hasta los palcos se quitaron en los años 60. Desde el cierre del cine, no ha prosperado ninguna de las ofertas que hubo para dar uso al edificio. Primero un parking, después una discoteca, una clínica dental y hasta otro hotel, anterior al proyecto del empresario Trinitario Casanova, este bloqueado ahora por la Conselleria de Cultura. «Nos consta que los técnicos de Cultura visitaron el interior del cine de paso a otra visita que tenían en Guardamar el 8 de octubre. Nos sentimos completamente indefensos. Tanto el anterior alcalde, Gabriel Echavarri como el actual, Luis Barcala, tenían todos los datos pero nunca hicieron nada. Y ahora, cuando veíamos la luz nos llega el bloqueo de Cultura. Dentro no hay nada que proteger», asegura Consuelo Cortés.

«Herederos de Josefina Mingot» asegura que el Ayuntamiento certificó que el interior del edificio está demolido

El informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio ha provocado también un profundo malestar en la promotora que impulsa la construcción de un hotel en el edificio que acogió el cine Ideal. «No hay nada que proteger. Lo único que consiguen es perder la oportunidad de dinamizar la zona, de crear empleos y atraer turismo. Además, demonizan nuestra empresa como si el proyecto fuese una aberración», sostiene la empresa, que, no obstante, enfría la vía judicial para defender un proyecto que se hizo público hace algo más de un año. La vía judicial puede tardar años.

El estudio de Cultura torpedea el proyecto hotelero al exigir más protección para el edificio, en concreto para el interior, y paralizar cautelarmente toda actuación que «incida sobre el bien patrimonial». El estudio autonómico explica que los técnicos «han constatado que el interior del inmueble presenta valores de destacada significación patrimonial, describiendo las partes integrantes y pertenencias con los que se identifica este espacio lúdico y a los que deberá extenderse la protección patrimonial, al hallarse en peligro». Algo que rechazan los propietarios que reiteran que cuentan con un informe del propio Ayuntamiento quitando valor al interior del antiguo cine.

Desde que el cine cerró en 2003 todos los proyectos para su uso se han ido rechazando en el consistorio

El cine, cuyo proyecto original corrió de la mano del arquitecto Juan Vicente Santafé y Arellano, se inauguró en octubre de 1925 y cerró definitivamente sus puertas en febrero de 2003. Su ficha en el Catálogo de Protecciones, indica que «ha sufrido intervenciones negativas y ya no existen elementos originales (como farolas, rótulos, carpinterías o marquesinas), aunque conserva la configuración básica», y las «fachadas y la cubierta» mientras que el interior fue demolido. Se propuso su utilización como parking o como museo del cine, sin embargo, quedó abandonado y en ruinas. El Grupo Baraka anunció la compra del edifico en octubre de 2019 por 6 millones de euros, aunque la operación está condicionada a que obtenga los permisos de obra.

Gestión

NH Hotel Group tenía firmada la gestión en Alicante del establecimiento de su enseña NH Collection con la apertura del hotel NH Collection Alicante, la segunda propiedad de la compañía en la ciudad. El nuevo NH Collection conservaba íntegramente su fachada. A pocos metros del Mercado Central, entre el Teatro Principal y la Rambla de Méndez Núñez. El hotel iba a contar con 63 habitaciones y ofrecía una amplia gama de productos y servicios personalizados, entre los que destacaba, por ejemplo, un área de piscina o una zona de bar-restauración. La apertura del hotel estaba prevista para finales de 2021.