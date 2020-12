La residencia de ancianos que dirige Miguel Ángel García fue la primera de la provincia en recibir las vacunas frente al covid. Desde que estalló la pandemia este centro no ha tenido ningún caso de coronavirus.

¿Cómo se vivió la jornada del domingo en su residencia?

Fue muy emocionante. Se podía entender como un premio al trabajo bien hecho y a la fortuna de no haber contado con ningún caso positivo de coronavirus. Estamos muy agradecidos por haber sido los primeros.

Usted fue uno de los trabajadores que se vacunó. ¿tuvo muy claro desde el primer momento que lo haría?

No tuve ninguna duda. Siempre he sido muy provacunas. Entre el personal de la residencia ha habido algo más de dudas, pero entre los residentes, ninguna, ya que son población diana.

¿Han detectado algún caso de reacción a la vacuna?

No. He preguntado si entre los trabajadores y residentes ha habido alguna reacción, como décimas de fiebre, y nada. El típico dolor localizado en el brazo y ya está.

¿Les han dicho si ya pueden relajar las medidas de prevención del covid?

Vamos a llevar las mismas medidas de prevención: mascarillas, lavado frecuente de manos, blindaje para proveedores… Hasta que desde la administración no nos avisen no pensamos relajarlas.

¿Qué les diría a las personas que son reticentes a la vacuna?

Es una cuestión muy personal, cada uno es libre de pensar lo que quiere. Pero creo que hay que confiar en la ciencia, en la investigación, en el desarrollo, en quien sabe. Tal y como han ido las cosas hay que probarlo, porque si no, esto no va a tener fin. En este sentido, los familiares tampoco lo han dudado. Todos lo han aceptado porque ven que llevamos nueve meses de aislamiento y que, si no es con la vacuna, esto no acaba. Y en cuanto a los trabajadores, igual, se sienten en la responsabilidad de hacerlo.