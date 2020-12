El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante muestra su incredulidad ante la actitud de la Concejalía de Limpieza gestionada por el popular Manuel Villar, "quien se ha propuesto esconderse tras la Navidad para aprobar otra ampliación de la factura del servicio público de limpieza", critican los socialistas. Una ampliación que, según explican, llega apenas a ocho meses de vencerse el contrato y después de que este mismo septiembre entrase en vigor la última ampliación, "que ya premiaba a la UTE de limpieza con la polémica incorporación de nuevas inversiones no previstas". Para el segundo portavoz adjunto socialista, Raúl Ruiz, “este es un capítulo más de la novela negra en la que el Partido Popular ha convertido la transparencia en la Concejalía de Limpieza, quien tras un año de bloqueo sistemático al acceso de información y una comisión fantasma por la que no ha pasado un solo documento, ahora ha resuelto con nocturnidad el aumento del pago de la factura de la limpieza entre los ‘regalos’ de esta Navidad.

"En las últimas semanas el concejal de Limpieza ha tenido varias oportunidades para justificar esa nueva inversión pero prefirió mantener silencio, tanto en la Comisión de seguimiento del Contrato como en la comparecencia que éste hizo en el Pleno sin límite alguno de tiempo”, señalan. Una nueva ampliación del contrato que, considera el PSOE, se une a la planteada hace tan solo tres meses y que al igual que esta última, 2restringe el futuro del modelo de recogida de esta ciudad incluso antes de haberlo definido como exige Europa2.

Plan local de residuos

“No podemos justificar un desembolso que se han encargado de esconder. Alguien debería explicar porqué el Partido Popular se toma la libertad de condicionar el futuro de la limpieza de Alicante, preestableciendo criterios que deberían definirse en el Plan Local de Residuos (PLR) pendiente y que este Ayuntamiento está obligado a aprobar en los próximos 2 días, si queremos evitar sanciones millonarias desde la UE", añade este partido. El PSOE considera que se trata de una temeridad que, además, "podría suponer un grave perjuicio en las arcas municipales si las inversiones no encajan entre los instrumentos que deberá establecer esa planificación local pendiente de redacción y aprobación”, ha afirmado Ruiz. Por último, los socialistas han sido muy críticos también con Luis Barcala por haber tardado apenas tres meses en subir dos veces la factura de la limpieza, "cuando nada más llegar a la Alcaldía aseguró que no encarecería el servicio sin una auditoría de calidad externa que lo justificase, algo que ahora rechaza rotundamente. Una celeridad en la aprobación de estas ampliaciones que contrasta, por otra parte, con un PLR que no llegará a tiempo después de 2 años y un contrato cuya prórroga ya asumen después de que el PP lo negase rotundamente en su campaña electoral".