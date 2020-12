El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha hecho hoy un llamamiento a “extremar todas las medidas sanitarias y de seguridad el 31 de diciembre” tras asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la que se ha constatado la gran preocupación existente en el seno de la Generalitat por la elevada incidencia que está registrando la Comunidad Valenciana de nuevos casos de covid, el creciente número de fallecidos por el mismo motivo y la gran presión que está sufriendo el sistema sanitario valenciano por la curva creciente de casos de contagio entre la población.

El Ayuntamiento de Alicante anunció ayer mismo un plan de choque al considerar el 31 de diciembre día de “Alto Riesgo” y puso en marcha un operativo para evitar botellones y alcoholemias, para impedir fiestas ilegales en las partidas rurales y para controlar las zonas de ocio que registran mayor afluencia de personas, con cierre perimetral incluido de la calle Castaños. Pese a todo lo anterior, el edil considera que “es vital que la población en su conjunto se conciencie de la gravedad del momento que estamos viviendo y que evite las celebraciones multitudinarias a cualquier hora y cualquiera otra circunstancia que pueda suponer un riesgo de contagio”. González ha recordado que, tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión de coordinación con la Generalitat, “no están permitidas las fiestas multitudinarias, ni la apertura de espacios de baile, karaoke o ambientación musical, y que los bares musicales sólo pueden funcionar como cafeterías, siguiendo los horarios y las indicaciones sanitarias establecidas por la Generalitat”.

El concejal de Seguridad ha insistido en que “cualquier medida que se tome por parte del Ayuntamiento necesita de la máxima colaboración por parte de los ciudadanos y por eso pido encarecidamente a los vecinos de Alicante que limiten al máximo su movilidad el 31 de diciembre y que cualquier reunión que mantengan la circunscriban al ámbito familiar más estricto, sin superar nunca el número máximo de seis personas”. En la reunión mantenida esta mañana de los responsables municipales de Seguridad, entre ellos el Concejal de seguridad de Alicante José Ramón González, se ha reiterado la importancia de adoptar medidas de control muy estrictas habida cuenta la situación de riesgo que, la celebración del Fin de Año, puede generar. A tal fin, se ha recordado la vigencia de las dos últimas Resoluciones dictadas por la Consellería de Sanidad relativas a esta materia, y que recogen las prohibiciones y limitaciones en materia de ocio:

Las fiestas están prohibidas

El uso de los establecimientos de hostelería está limitado al servicio en mesa, tanto en el interior de los locales, como en su exterior, con las limitaciones de aforo de ⅓ en el interior, y el 50% en el exterior. Está prohibido el uso de las pistas de baile, y la música, dj’s, y demás elementos que no sean estrictamente el servicio en mesa. Solo, y exclusivamente se podrá permanecer en los interiores y exteriores de los establecimientos consumiendo sentados. Los locales solo podrán servir o prestar servicios de restauración y hostelería compatibles con su licencia o autorización. En consecuencia, la Generalitat ha solicitado de las Policías Locales, el máximo control para el cumplimiento de dichas medidas y que se actúe con toda contundencia en los casos de incumplimiento.

El concejal ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante, se anticipó a estas recomendaciones diseñando un Plan de Choque de Seguridad y Control que fue anunciado ayer. “Mañana día 31, durante toda la jornada, se intensificará al máximo este control y el aseguramiento del cumplimiento de estas normas. Quiero advertir, dado que se tiene conocimiento de la convocatoria de distintos eventos que podrían contravenir las restricciones, que se actuará con la máxima dureza ante los incumplimientos, y se disolverán y suspenderán las fiestas que infrinjan las normas de seguridad sanitaria. Creo, como dijo ayer el alcalde, que no nos podemos arriesgar a más restricciones y que no es momento de celebrar ni la Nochevieja ni la "Tardevieja". Es el momento de la responsabilidad, de extremar la precaución y de no poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros seres queridos”.