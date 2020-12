Las residencias de ancianos recibieron ayer por vez primera de manera masiva las dosis de la vacuna frente al coronavirus para proteger a ancianos y trabajadores. La Conselleria de Sanidad espera en este sentido cerrar el año con cerca de 5.000 personas vacunadas en la Comunidad, de ellas unas 1.500 en la provincia de Alicante. Tras el parón del pasado lunes, el martes llegaron las 10.000 primeras dosis al centro de distribución de la ciudad de Alicante. Allí permanecen almacenadas a -80 grados, en ultracongeladores especiales. Cada dos días se harán envíos a los distintos departamentos de salud de la provincia para que las lleven a las residencias de ancianos de sus respectivas áreas. Antes de que salgan las vacunas desde Alicante se les baja la temperatura de manera que a los departamentos llegan refrigeradas, a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Un proceso que tarda aproximadamente dos horas. En estas condiciones de refrigeración la vida útil de las vacunas es de cinco días. Una vez llegan al punto de administración, han de ser reconstituidas con suero fisiológico antes de inyectadas por vía intravenosa. Una vez realizada esta última operación, el periodo de uso es de seis horas.

En la jornada de ayer vacunaron todos los departamentos de la provincia de Alicante, comenzando por aquellas residencias que no han tenido casos de coronavirus en toda la pandemia. Después se continúa por aquellos que están libres de coronavirus en los últimos tres meses y a continuación por los que han tenido casos de covid pero ya están cerrados. En último lugar se deja a aquellos geriátricos que tienen casos activos. Y es que el objetivo es no dejar de vacunar en ningún momento para poder cumplir con la previsión de que sobre el 18 de enero empiece a aplicarse la segunda dosis de la vacuna. Tras las residencias geriátricas le llegará el turno al personal sanitario y a los grandes dependientes que están en sus domicilios. No obstante, desde Sanidad no descartan que los grupos se solapen conforme se autoricen las nuevas vacunas que están ya tramitándose, como la de Moderna o la de Oxford AstraZeneca.

Los médicos de familia, a través de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, han mostrado su inquietud porque «no se ha explicado cuál va a ser exactamente el papel de los médicos de familia, tanto en la consulta como en el domicilio». También se muestran preocupados por riesgo que puede suponer para la salud de sus pacientes el abandonar de nuevo el seguimiento ordinario de los enfermos no covid por volcarse con la vacunación. Con todo, este foro ve en esta campaña de vacunación «una muy buena oportunidad para lograr de una vez por todas la Atención Primaria que los médicos de familia queremos y la que los valencianos necesitan». Por eso reclaman «equipos de vacunación con recursos humanos, estructurales y técnicos adicionales para hacer frente a la demanda». También «organizar una potente campaña de información y formación a los ciudadanos y profesionales que venza mediante estrategias de comunicación la reticencia vacunal y para despejar dudas que de lo contrario se transformarán en consultas a los ya sobrecargados sanitarios de Atención Primaria».

Por su parte, el Sindicato Médico recuerda la elevada complejidad que encierra esta campaña de vacunación y exige que Sanidad defina algunos aspectos, como por ejemplo la forma en la que se van a preparar las dosis antes de administrarlas y el personal que va a haber para ello. El Sindicato Médico cree necesario habilitar áreas específicas de vacunación para no interferir en la actividad de los centros de salud. Entre otras cuestiones, este sindicato también ha pedido a la conselleria qué aclare cómo se va a citar a los pacientes que vayan a ser vacunados.