El Sindicato de Enfermería, SATSE, advierte de que el número de brotes entre los profesionales sanitarios está aumentando en las últimas semanas y ha insistido de nuevo a la Conselleria de Sanidad para que realice PCR de manera obligatoria a todos los pacientes que ingresan en un hospital, y en los traslados de pacientes entre los diferentes servicios.

La mayoría de los brotes y de los contagios aislados, advierte el Satse, se están produciendo en servicios no Covid ya que el protocolo no establece que se hagan PCR a los pacientes que ingresan, únicamente a los que van a ser intervenidos, y no en todos los casos. "De hecho, resulta paradójico que, para ingresar en una residencia sociosanitaria sea obligatoria una PCR, pero no para ingresar en un hospital".

"Consideramos que esta puede ser una primera medida antes de tomar soluciones más drásticas como el cierre de los centros hospitalarios a familiares y visitas, tal y como ocurrió en la primera ola". Satse ha denunciado en repetidas ocasiones que no se controlan lo suficiente los accesos de los acompañantes, familiares y visitas a los hospitales, lo que hace que los centros sanitarios sean un foco importante de contagio del virus.

Hasta el 18 de diciembre, fecha de la última actualización oficial de la Conselleria, se han producido 5.410 contagios detectados entre profesionales sanitarios -de los cuales 1.900 son enfermeras/os- desde que comenzaron a contabilizarse. "Los brotes entre profesionales deben atajarse cuanto antes para impedir que se propague el virus entre personal y pacientes, y para no quedarnos sin enfermeras puesto que no hay sustitutas por que todas están trabajando".

El Sindicato también ha propuesto varias veces a Conselleria, para garantizar la cobertura de las bajas y para poder hacer frente a un posible colapso sanitario, que se aplique en los hospitales el mismo modelo de jornada complementaria del personal que se está empleando en los centros de salud durante la pandemia o como el auto-concierto en las listas quirúrgicas.

En cuanto a los brotes que afectan a la provincia, el Satse ha detectado tres en el hospital de Sant Joan, dos que comenzaron la semana pasada en los Servicios de Neurología y en Oncología-Digestivo y uno que se ha producido esta semana en la planta Covid.

En el Hospital General de Alicante hay dos brotes, uno en el Servicio de Neurología y otro en Oncología-Digestivo, donde hay 8 trabajadoras contagiadas, enfermeras y TCAEs. Esta semana se ha detectado otro brote en una planta Covid. "Parece ser que no se está haciendo actualmente prueba PCR a muchos pacientes que ingresan, por lo que los brotes podrían deberse a este motivo, o a las visitas de familiares aprovechando los momentos donde hay menos control en los accesos". Recientemente, hubo un brote con 7 pacientes contagiados y 6 sanitarios en la Unidad de Unidad de Corta Estancia/Otorrinolaringología y en el PAS. "Las PCR para los profesionales tardan en tener los resultados y, mientras tanto, los profesionales siguen trabajando en lugar de estar en casa en aislamiento".