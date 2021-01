Vicente García Román: «Las vacunas son seguras y no es momento para el egoísmo individual»

¿Qué líneas preventivas contra el covid-19 están tomando estos días para evitar efectos negativos por aglomeraciones estas fechas señaladas?

Trabajamos codo con codo con un servicio de comunicación y se lanzan mensajes para los trabajadores sanitarios y la población. Tratamos de enfatizar las medidas de higiene respiratorias. Usar mascarilla y respetar las distancias sociales. Hay que abordar este mensaje en el ámbito sanitario y hacer partícipe a la comunidad.

¿Confía en que la Generalitat Valenciana haya acertado con las restricciones por Navidad en la provincia?

Hemos sido de las comunidades donde más medidas restrictivas se han tomado con aislamiento perimetral. El número de personas que podíamos estar en estas fiestas era menor que en otras comunidades. Al final, la incidencia es la situación epidemiológica lo que va marcando unas medidas u otras, y en nuestra comunidad han sido estrictas.

La pandemia ha ocasionado que el sistema sanitario se colapse y muchos pacientes opten por automedicarse. ¿Es un problema latente?

Hay que potenciar consultas telefónicas y que se puedan hacer de esta manera. Nos consta por compañeros de atención primaria que el número de consultas presenciales es altísimo y no se pierde ese contacto con el paciente. De alguna manera se pretende evitar hacinamiento. En nuestro departamento estamos tratando que no se desvíe la demora, que en nuestros departamentos no es elevada, pero es verdad que en aquellas situaciones que no son presenciales es más difícil estar encima del paciente.

¿Cree que se repetirán los contratiempos para la recepción de la vacuna contra el covid-19?

La vacuna forma parte de la solución pero hay que tener presente las dosis que nos van a llegar. El Ministerio comentaba que la primera fase se desarrollaría en las primeras 12 semanas, cuando llegarán cuatro millones de dosis, y teniendo en cuenta que a cada persona se le administran dos dosis, pues va a dar para vacunar en el mejor de los escenarios a dos millones de personas, que en un país como el nuestro con 47 millones es menos del 5% y hay que tener presente que en las próximas doce semanas que se vacuna la primera fase se va sólo alcanzará el 5% de la población.

¿Serán efectivos estos niveles de vacunación?

A partir de abril habrá otras fases para vacunar a los mayores de 64 años y ya se alcanzarán coberturas más elevadas. Luego hay que tener en cuenta que desde el Ministerio y fabricantes de vacunas explican que el efecto se adquiere siete días después de la última dosis. La segunda es la Pfizer que ha llegado ahora y se administra 21 días más tarde. Digamos que el resultado de esta vacuna lo veremos como muy pronto dentro de un mes.

¿Para cuando una inmunidad de toda la población?

Tendríamos que hablar de coberturas vacunales elevadas y con la inmunidad de rebaño depende de la enfermedad de la que estemos hablando. Se estima que se requiere cobertura superior en el 60-70% y hasta el verano no vamos a tener una solución inmediata con el hecho de que lleguen las vacunas.

«Hay quien cree que pueden desarrollar la enfermedad por vacunarse y no es cierto»

¿Qué criterios se seguirán para el tratamiento?

En la primera fase se vacunará en residencias y a trabajadores sanitarios, luego sanitarios de primera línea, y personas dependientes que no estén institucionalizadas. De estos cuatro grupos el principal serán las residencias y se han seguido criterios de brotes. Aquellas que no hayan tenido una situación de brote son las primeras candidatas porque las reinfecciones son infrecuentes en los primeros 90 días. Por esa razón se opta por esas residencias. Luego las que hayan tenido un brote cerrado o antiguo y aquellas que tengan un brote en la situación actual.

¿Le parece acertada la estrategia que está siguiendo el Gobierno?

Sí, porque las estrategias vacunales tienen como objetivo reducir la morbimortalidad de la enfermedad, y los grupos poblacionales más afectados son las residencias de ancianos o personas de más edad. Hay que tener una mayor cobertura pero hay que empezar en un grupo donde haya más impactos positivos.

¿Qué perfiles son los más difíciles de concienciar en esta crisis sanitaria?

En los jóvenes es más difícil que se interiorice la problemática porque no ha sido un grupo tan castigado a lo largo de estos meses, es más difícil que calen este tipo de medidas.

¿Faltan campañas para que los negacionistas y escépticos abran los ojos?

Quizás no han visto en primera persona los efectos de la pandemia, seguramente por algún familiar o algún conocido pero no lo habrán vivido en primera persona. No es un momento para el egoísmo, sino también a nivel de sociedad también por la vacuna, quizás muchos se planteen ponérsela o no. No es un momento para primar la individualidad sobre lo colectivo.

¿Se están divulgando bien los pros y contras de ponerse la vacuna?

Creo que sí se están haciendo campañas de educación importante. En este caso las vacunas que vendrán para el nuevo coronavirus no contienen virus vivos completos y no nos pueden producir la enfermedad. Muchos piensan que pueden desarrollar la enfermedad por vacunarse y no es verdad. Son complicaciones muy breves y son molestias en el lugar de la inoculación, cansancio, alguna décima de fiebre que se puede subsanar con algún analgésico o en caso de que se inflame. Nos da la sensación, hablando por las coberturas de gripe, que la población interioriza la importancia de las vacunas y este año más todavía.

¿Asegura entonces que los aspirantes a vacunarse no tendrán complicaciones?

Son seguras con niveles altos de eficacia y las complicaciones son como otra vacuna. Molestia general, cansancio...

¿Cómo se prevé la vuelta al cole en enero?

Siempre que hay vacaciones se notan esos efectos diez días o dos semanas más tarde. El último informe que publicó el Ministerio de Sanidad el 24 de diciembre hablaba de que la Comunidad Valenciana tenía la incidencia más alta del país por detrás de Baleares. Es una incidencia muy elevada, no hay que bajar la guardia y poner medidas de higiene. Todas las medidas se irán estudiando en base a la situación epidemiológica y hay que insistir en que no nos podemos relajar aunque estén las vacunas porque estamos en invierno y se dan las condiciones idóneas para que la incidencia del virus aumente.