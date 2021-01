35 municipios inician el año con una situación muy complicada por el virus

El año 2021 empieza de manera muy complicada por el coronavirus en 35 municipios de la provincia, prácticamente uno de cada cuatro, cuya incidencia supera los 250 casos por 100.000 habitantes, cifra por encima de la cual el Ministerio de Sanidad califica la situación como de riesgo extremo. El volumen de nuevos contagios ha ido aumentando de forma paulatina desde principios del pasado mes de diciembre, y se ha incrementado de manera especialmente significativa con la llegada de las Navidades. Hay 14 localidades por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes, e incluso tres que rebasan el millar, y no parece que la tendencia vaya a cambiar a corto plazo.

La Conselleria de Sanidad ofrece los datos de incidencia por municipios cada martes y viernes, pero debido al festivo del 1 de enero, las cifras no se han actualizado desde el 29 de diciembre. Y vista la evolución de las últimas semanas, es previsible que los próximos números que se den a conocer sean todavía peores. El año 2020 terminó con un panorama especialmente complicado en los departamentos sanitarios de Alcoy y Dénia, a los que pertenecen la mayoría de los municipios con incidencias más altas. La peor situación se da en El Verger, con un desorbitado índice de 2.500 casos por 100.000 habitantes, que, con todo, es inferior al que había el 23 de diciembre, que era de 2.715,52.

En esta localidad de la Marina Alta hay 116 casos activos -y han llegado a ser 126-, una cifra muy alta para sus apenas 4.700 habitantes. Es cierto que una gran mayoría de los contagios se han producido en una residencia, en la que han enfermado casi la totalidad de sus 107 usuarios, y que fuera de ese recinto la población no se ha visto tan golpeada. Aun así, no obstante, lo que sucede en El Verger es el reflejo extremo de lo que está pasando en gran parte de esa comarca, que durante la primera ola de la pandemia no se vio excesivamente afectada pero donde los casos han aumentado de manera exponencial a lo largo de las ultimas semanas.

En la Marina Alta hay seis localidades cuya incidencia supera los 500 casos por 100.000 habitantes, entre ellas Xàbia, la segunda localidad en importancia de la comarca, donde hay 154 personas enfermas. También superan esta marca Pego, Teulada y Ondara, así como Sagra y l’Atzúbia, aunque en estos dos últimos casos la elevada tasa se explica por su escasa población. Por su parte, Dénia se queda muy cerca de ese grupo en riesgo extremo, con 452,97 casos por 100.000 habitantes y 191 activos en cifras absolutas, y también están por encima de 250 la tasa en Calp, Benissa y Gata de Gorgos, entre otros municipios más pequeños.

En el Departamento de Salud de Alcoy, por su parte, los peores escenarios están ahora mismo en Castalla y Alcoy, con 740,81 y 647,52 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. La primera localidad mantiene cerrados hasta el 15 de enero todos sus edificios y espacios públicos, incluido el Ayuntamiento. Desde el Consistorio se ha hecho un intenso llamamiento a los vecinos para que se autoconfinen en las casas.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, apeló en un vídeo difundido ayer a la responsabilidad de los vecinos, «haciendo un esfuerzo colectivo» y limitando los contactos sociales, al tiempo que exigió a la Conselleria de Sanidad que tome más medidas para tratar de atajar el virus. Defendió que por parte del Ayuntamiento se han tomado todas las medidas a su alcance, recordando que la actividad cultural está suspendida. No obstante, se mantiene para hoy la entrega de cartas a los Reyes Magos, aunque de forma distinta a la tradicional, con 13 puntos estáticos en cada uno de los cuales habrá una burrita. El grupo municipal de Compromís pidió ayer, en este sentido, más restricciones, de manera que se suspendan todos los actos festivos previstos y se limite más el aforo de bares y restaurantes, entre otras medidas, y un mayor control policial.

Fuera de los citados departamentos, resulta también muy preocupante el panorama en La Romana, donde los 30 casos activos existentes dan pie a una incidencia de 1.232,54. La situación de esta localidad es excepcional en su área sanitaria, la de Elda, si bien son varios los municipios con tasas por encima de 250, y todos ellos grandes: Monóvar, Novelda, Petrer y Villena. En la Vega Baja viven también un momento delicado en Callosa de Segura y Almoradí, y en l’Alacantí ocurre lo mismo con Sant Joan, Mutxamel y San Vicente, así como con Sella y Callosa d’en Sarrià en la Marina Baixa.

El incremento de los contactos sociales y la movilidad en los días de Navidad han sido claves para este repunte. Han sido, no obstante, desplazamientos de corta distancia, de menos de 50 kilómetros en general, al estar vetada la salida de la Comunidad Valenciana. Aun así, más de 531.000 personas realizaron más de dos viajes el día de Navidad en la provincia, y otras 370.000 hicieron dos desplazamientos, cifra que podría considerarse mínima para reunirse con familiares, según el informe del Ministerio de Transportes.