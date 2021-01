Los más pequeños reproducen actitudes de los mayores y por eso no es de extrañar que este año los juguetes que tienen relación de una u otra forma con un virus estén arrasando en ventas. Este año es posible ver desde bebés con un completo kit para detectar y sanar el virus, peluches en forma de coronavirus o juegos de mesa que ya existían durante la pandemia pero cuya dinámica consiste en erradicar un virus y ahora vuelven a estar de moda.

El objeto de deseo de estas navidades es la Nancy. Famosa ha decidido lanzar este año una muñeca equipada con su mascarilla y un arcoíris, símbolo de la esperanza durante los meses de confinamiento. En tres de las cuatro tiendas visitadas por INFORMACIÓN, este juguete estaba agotado. Su representación de la realidad y su precio, 14 euros, hace que sea una de las estrellas de todas las cartas de Reyes. Como ella, LOL Surprise En Primera Línea, una edición limitada de estas pequeñas muñecas que también lucen mascarilla y tienen siete sorpresas por descubrir. Están disponibles desde 17 euros y los beneficios van destinados a los hospitales infantiles de Irlanda y Reino Unido.

Otro muñeco infantil donde hay una referencia implícita al virus es un bebé al que hay que curarle porque está enfermo, con mocos y mascarilla. The Bellies Virus Tester permite realizar todo tipo de pruebas a este bebé, como sacar sangre, e incluye un centro de recuperación y una cápsula que según el color de las luces revela si el muñeco se ha curado o no. Su precio ronda los 60 euros. Aunque esta edición en concreto tiene que ver con el virus, The Bellies, de Famosa, son uno de los juguetes más vendidos del año.

Además de muñecos, otros juegos clásicos han vuelto a las mesas, como el famoso juego de cartas Virus! que trata de erradicar una enfermedad del cuerpo. Existen distintas versiones y ha sido un éxito de ventas este año, según El Corte Inglés.

Otro juego de mesa que no ha pasado desapercibido es Stop the Virus, que hace ganador a aquellos que consigan inmunizarse antes de cuatro virus. Además de divertido, aglutina todas y cada una de las medidas higiénicas que se piden en nuestra realidad y se muestra el riesgo de contagio que existe en el autobús o colegio. Cuesta alrededor de 30 euros, el mismo precio que Operación Escape, un «scape room» para casa que tiene como objetivo desactivar una reacción química junto a otros jugadores.

También destaca en estas fechas el juego Pandemia, que trata de encontrar una solución por equipos a una pandemia que asola a toda la humanidad.

Aunque no son tan fáciles de encontrar, algunas jugueterías también han traído a sus estanterías peluches con forma de virus y están arrasando en ventas. Se regala como recuerdo de una época histórica.

Ventas en aumento

En una juguetería, el encargado asegura que las ventas este año se han disparado. Aquí todavía se puede encontrar a Nancy con mascarilla, pero se prevé que no dure mucho. «Se está comprando más, las ventas van hacia arriba», asegura, y creen que en esto la pandemia ha tenido algo que ver porque «suponemos que la gente tiene temor a las aglomeraciones, por lo que se han adelantado a comprar los juguetes y no dejarlos para el último momento», afirma el encargado.

Además, también asegura que las propias tiendas han comprado menos stock tras un año traumático económicamente y con el precedente de haber estado cerrados durante meses. No solo eso, si no que «los fabricantes también han producido menos y todos los productos se agotan mucho antes que en otros años».