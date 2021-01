Indignación entre los vecinos de los barrios de Alicante por la decisión del Ayuntamiento de Alicante de eliminar los puntos de compostaje comunitarios, que llevaban abiertos casi tres años. Hasta dieciséis agrupaciones forman parte de la Coordinadora Alicante Limpia (CAL), que ha lanzado una campaña en redes sociales para intentar frenar una decisión que consideran «un despropósito y una «auténtica barbaridad», denuncia Paloma Valverde, del equipo de coordinación de la CAL.

«Solicita tu llave para acceder al punto de compostaje mediante un mail a: compostaje@alicante.es o a concejalia.medioambiente@alicante.es» es la petición que han lanzado con el objetivo de salvar estos puntos, en los que se realiza el proceso natural de descomposición de la materia orgánica de manera sencilla y sostenible.

Valverde lamenta las trabas que ha puesto el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, a los puntos de compostaje: «Lo quiere dejar morir, el compost hay que analizarlo antes de usarlo y tardaron tres meses en venir a recogerlo y otros dos en dar los resultados. Entonces dice que lo cierra porque no es de calidad y que no lo sabemos hacer».

A esto se une que no han contado con los medios necesarios. «El proceso de compostaje es sencillo, pero no apuestan por él, no aportan material ni ofrecen talleres ni hay técnicos», asegura Valverde, que añade que los puntos han sufrido actos vandálicos y «hemos tenido que ser los propios vecinos los que los limpiemos».

Por su parte, el Ayuntamiento apuesta por impulsar en toda la ciudad el quinto contenedor, para lo que en las próximas semanas iniciará una serie de acciones, al tiempo que insiste en que los puntos de compostaje «no han funcionado», según fuentes de la Concejalía.

Compromís apoya la denuncia de la CAL, ya que «no podemos entender como el bipartito de derechas cierra las puertas a la colaboración y compromiso ciudadano en la gestión sostenible de residuos e ignora el reto que supone la emergencia climática».

El portavoz de la formación, Natxo Bellido, reprocha al equipo de gobierno que «no se puede abandonar, en lugar de apoyar y poner recursos económicos», el mantenimiento de una red en la ciudad de puntos de compostaje comunitario.

«Barcala y su bipartito no pueden seguir apostando por un modelo de gestión de residuos ineficiente, obsoleto e inadaptado al cambio de las ciudades del siglo XXI, las normas autonómicas y la transición ecológica en las políticas de residuos», sostiene.